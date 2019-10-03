雙十國慶 僑委會預估5400名僑胞返台同慶

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）下週就是雙十國慶，僑務委員會委員長吳新興今天表示，預估今年有5400名海外僑胞返台參加國慶活動；受到明年初總統、立委選舉以及總統就職典禮等因素，預期今年返國的僑胞人數會少一點。

吳新興今天列席立法院外交及國防委員會做業務報告，並備質詢。民進黨籍立委羅致政詢問今年返台參加國慶活動的僑胞人數，吳新興表示，今年預估有5400名僑胞回國參加國慶活動。

吳新興說，受到明年初大選的影響，預期今年返台參加國慶的僑胞人數應該會比較少，他相信如果沒有明年1月大選及總統就職典禮等因素，返台參加國慶的僑胞人數應該會比較多。

根據僑委會資訊，2017年有5939人返國參加國慶，2018年則有5930名僑胞返台參加國慶。

羅致政也問及，今年是否有原本挺台的僑界人士赴中參加中國十一國慶的狀況，吳新興表示，沒有。

有關僑生教育的部分，羅致政呼籲僑委會向行政院多爭取資源給位於新北市的華僑高中，將華僑高中作為培養僑生的重要平台。吳新興允諾，會找時間拜會華僑高中。

此外，吳新興會前受訪時表示，海外僑情複雜，中共為慶祝建政70週年，中國近來在海外僑社活動頻繁，透過其海外統戰機構對他們的僑民加強意識形態的教育。

在此情況下，他說，僑委會這幾個月也派學者到海外向僑胞說明兩岸關係實際的情況，效果還不錯。（編輯：蘇志宗）1081003