駐法代表處國慶酒會 法議員：台灣屬於自己

（中央社記者曾依璇巴黎3日專電）駐法代表處舉辦中華民國108年國慶酒會，駐法代表吳志中致辭時提到台灣面臨的挑戰，呼籲法國等民主國支持；友台議員塞沙里尼則肯定台灣證明了自由民主不只是西方價值。

酒會於2日晚間舉行，約300名賓客出席，包括法國前總理柯瑞松（Edith Cresson）、教廷駐法國大使萬圖拉（Luigi Ventura）、教廷駐聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）常任觀察員弗羅（Francesco Follo）、海地駐法國大使館代辦阿左爾（Frisnel Azor）、國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-François Cesarini）、參議院副議長索瓦里伊（Thani Mohamed Soilihi）等。

吳志中在演說中細數台灣近年在經濟上的表現，並表示，台灣在外交上有強烈意願為了一個更美好的世界做出貢獻，持續向10多個邦交國提供援助，可惜一些國家持不同意見，近年與台灣斷絕外交關係。

他說，儘管如此，仍祝福這些國家未來獲得中國的財務援助能一切順利，台灣已是一個成熟的民主政體，總統、國會、人民都不會認同「支票外交」，台灣決心繼續以符合透明、永續原則的援助來行動。

吳志中說，要站在捍衛民主、法治、人權、永續發展這一邊，對台灣來說並非易事，台灣被排除在國際協作之外，面對來自中國的壓力，這是很大的挑戰，近期在街頭抗議的香港民眾也證明了這一點；但台灣決心捍衛自己的政治制度，這也是為什麼台灣希望在其他國家的支持下發展自己的防衛能力。

吳志中提到法方對台灣的支持，例如今年元月，他獲邀出席國民議會外交事務委員會南海戰略議題諮詢小組聽證會，是駐法代表首度出席法國國會正式聽證會；參議院今年5月也首度邀請中華民國立法委員訪團出席研討會，法國國民議會議員和參議員針對中華人民共和國主席習近平今年初重申不放棄對台使用武力的言論，都表達了擔憂。

吳志中說，台灣與法國共同堅持民主、自由及人權，這些原則構成有利於拉近雙邊關係的條件，但世界局勢不健全，如他去年所說，台灣位於兩個世界交界處，一邊是自由世界，一邊是反對民主價值的世界，民主國家有共同責任去避免最糟的情況發生，為此，台灣需要法國的協助。

塞沙里尼9月底才剛訪台，他致辭時說，台法雙方在文化、經濟、生態等方面互有合作，也各有挑戰，這些領域有個共同點是「自由」，這是最重要的基石，人人都渴望擁有更多自由、更多平等及更多博愛。

他提到，有人說，所謂普世價值是西方人的價值，又說華人世界有其他價值、未必是民主制度；然而台灣推翻了這種說法，自由民主是普世價值，現在香港也發聲了。

他表示，法國大革命之後，越來越多地方採行民主，未來香港會，相信在他有生之年，中國大陸也會，因為他信奉進步，因為他是法國人、也是法國國會議員，必須傳達這項價值，也必須大聲說：「台灣不屬於任何人，只屬於台灣自己。」（編輯：郭中翰）1081003

駐法代表處舉辦中華民國108年國慶酒會，法國國民議會議員塞沙里尼（右）肯定台灣證明了自由民主不只是西方價值。照片攝於108年10月2日。中央社記者曾依璇巴黎攝 108年10月3日