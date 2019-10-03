二戰英國傳奇戰機 10月中旬抵台交流

（中央社記者侯姿瑩台北3日電）英國在台辦事處今天表示，二戰英國皇家空軍傳奇「銀翼噴火式戰機」（Silver Spitfire）將於10月中旬抵達台北松山機場，進行交流。這次環球飛行計畫主要是傳遞追求自由、反壓迫的象徵意義。

英國在台辦事處在臉書發文表示，這架改變英國歷史的噴火式戰機於2019年展開「最長的飛行」任務（The Longest Flight），已於8月5日從英國起飛，將以4個月時間飛行全球87個國家與地區。

辦事處貼文指出，噴火式戰鬥機的機種由英國超級馬林（Supermarine）公司設計，是英國皇家空軍最優秀的戰機之一；二次大戰期間，噴火式戰機在無雷達設備的情況下固守英國制空權、遏止德軍入侵，獲得「英國救星」的稱號。

辦事處表示，執行2019環球飛行的噴火式戰機是參與過「英倫之戰」的皇家空軍編號MJ-271，曾參與多達51次的作戰任務。這次環球飛行計畫主要是向世界傳遞「銀翼噴火式戰機」追求自由、反壓迫的象徵意義。

「銀翼噴火式戰機」是世界航空與戰史上數一數二的經典戰機首次來台，預計18日抵達台北松山機場，隨後將飛往高雄，進行交流；離開台灣後，戰機將接著飛往香港。辦事處指出，這項飛行計畫包括5人的飛航團隊，另外還有3人負責影像記錄。（編輯：張均懋）1081003