遭指出席一國兩制研究協會 黃昭順：移花接木

國民黨立委黃昭順4日表示，她的兩岸立場是一中各表的九二共識，有媒體移花接木稱她在9月參加一國兩制研究協會，並稱她支持一國兩制，報導刻意抹黑。（圖取自黃昭順臉書facebook.com/KHshun）

（中央社記者劉冠廷台北4日電）國民黨立委黃昭順今天說，她的兩岸立場是一中各表的九二共識，有媒體用剪接的方式，移花接木稱她在9月參加一國兩制研究協會，並稱她支持一國兩制，這是刻意抹黑，籲NCC要處理。

有媒體報導，黃昭順9月曾參加「台灣一國兩制研究協會」，引發熱議。黃昭順今天在立法院國是論壇時表示，她多年所主張的兩岸政策，是一中各表的九二共識，堅決反對一國兩制，昨天三立新聞網用剪接的方式，將她在民國101年的相片，告訴大家她在9月出席台灣一國兩制協會的理監事會，並說她支持一國兩制方案，她重申，絕無此事。

黃昭順說，用不實的假新聞，刻意抹黑，選舉只剩下100天，用這種下三濫的手法，捕風捉影，斷章取義，移花接木的方式報導，儼然成為執政黨的側翼，非常的可恥。

黃昭順表示，她要問國家通訊傳播委員會（NCC），這樣的假新聞是否要處理、要怎麼處理、是否會公平的處理，昨晚她找出從100年到101年的，所有照片，發現這是該協會在高雄舉辦的座談會，她當時是表達了她在兩岸的立場，就是一中各表的九二共識；結果被媒體用看圖說故事的方式混淆視聽，她特別利用國是論壇的時間，鄭重駁斥，以正視聽。

黃昭順再次重申，中華民國是主權獨立的國家，有國旗、國歌、國號，請執政黨堅守這樣的原則，她堅決反對一國兩制，也堅決反對台灣獨立，她堅持一中各表九二共識的兩岸主張，從不改變。也要求NCC，用公平、公正、公開的標準，處理這樣的假新聞。（編輯：蘇志宗）1081004