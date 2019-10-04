蔡總統屏東廟宇開講 不捨救災罹難消防員

總統蔡英文（中）4日上午參拜屏東縣潮州鎮四春三山國王廟，為近日台灣發生的斷橋事件及台中殉職的消防人員表達不捨。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月4日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）總統蔡英文今天到屏東為黨籍立委助選，上午在潮州鎮三山國王廟廟埕開講時，都對於台中發生的2名消防人員罹難表達不捨，並要求內政部等相關單位檢討。

總統蔡英文上午到潮州鎮四春三山國王廟、三山國王廟參拜，並為黨籍第2選區（屏南）立委莊瑞雄助選。蔡總統參拜後在廟埕致詞表示，最近台灣陸續發生斷橋事件及消防人員罹難事件，心理相當不捨，請神明保佑台灣平安。

蔡總統表示，對於台中市2名消防同仁的罹難，政府後續處理會給家屬最大照顧和支持，盡最大力量撫慰，並請內政部和相關消防主管單位進行檢討，並了解事故原因後續檢討。

蔡總統肯定這幾年她的團隊是很打拼的團隊，成績一項項做出來，行政院長蘇貞昌是屏東人，很有魄力和效率，現在的團隊是最有經驗的團隊，希望能繼續為大家服務，給台灣人安居樂業。

蔡總統並表示，目前正在規劃農民退休制度，讓農民可領年金，同時施政也努力讓青年負擔少一點，能夠有追求夢想機會，長照2.0希望讓老人在自己故鄉受到照顧；高鐵、捷運和公路系統會做得更好，讓屏南交通更好，讓屏東觀光旅遊更好。

蔡總統提及今年台灣燈會全台稱讚，「我屏東我驕傲」成了口號，國慶煙火也要在屏東施放，屏東人可大聲邀請全國民眾來體驗屏東生活和特有文化。她請在場民眾「再給蔡英文團隊4年」。

蔡總統今天白天一整天行程在屏東，除了到潮州鎮和萬丹鄉的廟宇參拜並為屏南立委參選人莊瑞雄助選外；也將到內埔鄉參訪幼兒園、屏東市參拜北極殿，為第1選區（屏北）立委參選人鍾佳濱助選，下午4時將參加台灣設計展的開幕典禮。(編輯:孫承武)1081004

總統蔡英文（中左）4日上午前往屏東縣潮州鎮四春三山國王廟參拜，並親自為贈送給廟方的匾額揭開紅布幕。中央社記者郭芷瑄攝 108年10月4日