英國會上議員歐騰輔大演講 參觀校內連儂牆

（中央社記者黃旭昇新北4日電）英國國會上議員歐騰與英國慈善機構「站起來基金會」創辦人朴佛今天在輔仁大學演講，並參觀校園「連儂牆」。歐騰表示，台灣大學生應持續關心宗教自由與香港民主發展議題。

歐騰（Alton）與英國慈善機構「站起來基金會」（Arise Foundation）創辦人朴佛（Luke de Pulford）、馬爾他騎士團成員狄皮羅（Anton''de Piro）訪問台灣，一行人今天參訪輔大並發表演講，由輔大學術副校長袁正泰接待。

歐騰長期關注全球宗教自由及人權發展，他今天與朴佛先參觀輔大校園，當抵達利瑪竇大樓時，特別下車參觀「連儂牆」，關心牆上文字與校園裡人權聲音。

「連儂牆」起源於捷克，人民在牆上塗鴉或寫上文字，表達對當局的不滿及關心現況。輔大學生會在校內設「連儂牆」關心香港「反送中」運動，提供學生在便利貼書寫對「反送中」不同立場的想法。

袁正泰在演講致詞時表示，台灣享有宗教自由，但全球還不斷發生迫害宗教事件，盼演講能讓更多人瞭解重要議題。

歐騰擔任關懷人權組織Jubilee Campaign的創辦人，及「香港觀察」（Hong Kong Watch）等組織的贊助人。

演講時，歐騰以聯合國世界人權宣言第18條為主軸，闡述人人有權享有思想、宗教等自由。他說，緬甸有洛興雅人遭軍事鎮壓與種族迫害，中國新疆也有再教育營，是當今最受全球關注議題。

在宗教自由方面，歐騰指出，印度、巴基斯坦、埃及、伊朗的宗教信仰自由有遭迫害狀況，各國必須捍衛宗教自由的基本人格尊嚴及人權。

在與聽眾互動時，歐騰呼籲台灣學生可多關注民主發展、人權議題、香港的未來等，他還呼籲可送書給遭中國逮捕判刑的台灣非政府組織工作者李明哲。

朴佛在演講中表示，「宗教迫害」並不是古羅馬時期的議題，宗教自由是非常重要的課題，但卻不受關注，這種危機有如生活在人類良知的新黑暗時代。

朴佛提醒大家關注，在中國的「一帶一路」政策影響下，相關投資與貿易談判的穆斯林國家，並沒有維護應有的宗教信仰核心價值。

朴佛也提到西藏佛教徒、法輪功等宗教團體正遭受不當的人權威脅，他無法去北京談論宗教自由議題，但很高興可在台灣校園分享，他呼籲學生可多關心香港民主發展、世界宗教自由等議題，多為香港發聲。（編輯：戴光育）1081004