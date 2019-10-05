返台參加國慶報到首日 旅美僑胞搶頭香

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）下週就是雙十國慶，僑委會今天開始受理返國參加國慶的僑胞報到，首位報到的僑胞是來自美國德州的高雁屏，獲得僑委會致贈證書與禮品；今年預估有5400至5800名僑胞返台參加國慶活動。

僑務委員會今天啟動僑胞慶雙十報到活動，僑委會新聞稿指出，今年搶得報到頭香的高雁屏已旅美40年，2015、2017及2019年都返國參加慶典活動。他表示，今年搶得第一相當意外，也已訂妥機票將於2020年返國投票。

僑委會委員長吳新興一早就到報到現場向僑胞致意，並頒贈證書及禮品給首位報到的高雁屏。吳新興感謝海外僑胞不遠千里返鄉慶賀中華民國108歲生日，他說，僑胞是中華民國台灣在海外力量的延伸，有僑胞在的地方，就能看到國家的生命力。

吳新興也鼓勵尚未申領僑胞卡的僑胞申領卡片；國慶期間，國內有600多家僑胞卡特約商店都推出折扣專案，全球各地也有高達3200家特約商店。據統計，推出3年多的僑胞卡，已有7萬張的發卡量，除了實體卡，也提供虛擬卡片供海外僑胞申領。

僑委會估計，今年將有5400至5800名海外僑胞返台參加國慶活動。根據僑委會資訊，2017年有5939人返國參加國慶，2018年有5930名僑胞返台參加國慶。（編輯：郭萍英）1081005