挺進藍鐵票區 蔡英文7日赴馬祖

（中央社記者溫貴香台北5日電）黨政人士今天表示，延續團結「中華民國派」跟「台灣派」選戰路線，總統蔡英文7日將前進馬祖，歷數十年戰地管制生活的馬祖對於「保衛中華民國」有深刻的記憶，總統跨海前進是此一路線的再次宣示。

選戰進入倒數98天，黨政人士晚間表示，總統蔡英文的民調支持雖穩定領先，但蔡總統不放棄任何一張選票，穩定中力求突圍，擴展非傳統綠營票倉的立委艱困選區，拉抬願意挑戰艱困選區的新生代立委參選人。

黨政人士晚間表示，蔡總統今天深入原民部落的司馬庫斯，也走踏客家人大票倉新竹；7日（週一）前進馬祖，進入「深度中華民國」地帶，可以說「本週的小英很不綠」，挺進非傳統綠區票倉，擴大社會全面支持的基礎，展現每一張票都不放過的強烈企圖。

該人士說，蔡總統今天到新竹縣走透透，首先是深入山區，走訪深具特色的原民部落司馬庫斯，檢視天空步道的建設成果，也與原民朋友在地懇談，感受部落的文化色彩。

蔡總統再從芎林客家農鄉的信仰中心到竹科的台灣科技產業重鎮，黨政人士表示，一方面延續「拚經濟、顧產業」的國政主題，聆聽產業心聲，一方面也向鄉親大力拉抬民進黨提名的立委參選人鄭朝方與周江杰。

黨政人士說，鄭朝方歷經去年新竹縣長選舉的洗禮，從政壇素人已轉變為新生代戰將；周江杰從環境運動出身，曾以綠黨身分出任新竹縣議員，之後加入民進黨成為生力軍，擔任客家部主任、新聞部主任與發言人，歷練完整。透過客青雙秀的積極耕耘，民進黨有機會擴大戰果。

10月7日蔡總統前進離島的馬祖到地方信仰中心向鄉親報告國政。黨政人士表示，蔡總統曾說過，這是一場團結「中華民國派」跟「台灣派」、一起來守護自由民主生活的選戰，在曾經經歷數十年戰地管制生活的馬祖，對於「保衛中華民國」有深刻的記憶，總統的到訪，也是對此一路線的再次宣示。

黨政人士說，雖然在馬祖，民進黨黨員只有個位數，這次推出曾任黨發言人的李問叩關挑戰。新世代的（立委參選人）李問發揮奇招，揹著大氣球，將馬祖走透透，雖是政壇菜鳥，但開疆闢土的勇氣令人印象深刻。（編輯：郭萍英）1081005