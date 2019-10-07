郭台銘拱黃健庭選北市長 柯文哲：私下會找黃聊

（中央社記者梁珮綺台北7日電）鴻海創辦人郭台銘對前台東縣長黃健庭能力與人格讚譽有加，力拱角逐下任台北市長；台北市長柯文哲今天說，有機會會與黃聊聊，認識一下，而市長由市民決定。

柯文哲上午赴松山慈祐宮出席活動，結束後接受媒體訪問，做上述表示。

郭台銘昨天證實黃健庭是他的副手人選，並稱讚黃的能力與人格特質，可接棒柯文哲，擔任下屆台北市長。

對此，柯文哲說，郭台銘與他私下聊天時相當讚許黃健庭，稱黃是一個優秀的行政人才，而他查過紀錄發現黃健庭擔任台東縣長的表現不錯，「我有跟郭董講，如果有機會，我先跟他聊天，認識這個人」。

面對媒體追問是否有意延攬黃健庭，柯文哲說，故事僅止於此，其他延伸過多，他只向郭台銘表達會拜訪黃健庭並聊聊天。

由於柯文哲有意延攬親民黨市議員黃珊珊任副市長，順勢培養接班人，有媒體詢問2022年競爭局勢，他說，距離還有3年，「大家想太多」。

他表示，台北市長是由台北市民決定，「不過還有3年，不急」，並指台灣就是這樣被搞砸，如他2018年競選連任時，還沒確定連任與否，「每個都在講2020總統大選要選誰」。

被問及郭台銘此舉是否過於心急，柯文哲說，「整個台灣社會氛圍就是這樣」，重申認真過每一天、把眼前的事情做好就好，不用想太多。（編輯：張銘坤）1081007