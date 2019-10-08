民團發起兒童連儂牆 籲港府謹守兒童權利公約

（中央社記者陳俊華台北8日電）台灣親子共學教育促進會發起「兒童連儂牆」撐香港活動，並在濟南教會外架起連儂牆，譴責港府實施禁蒙面法；呼籲港府應謹守「兒童權利公約」，不可以維持秩序之名，行壓迫兒童人權之實。

台灣親子共學教育促進會、台灣基督長老教會教會、濟南教會、台灣人權促進會、台灣青年民主協會、台灣公民陣線、小民參政歐巴桑聯盟等公民團體今天在立法院外舉行記者會，並在濟南教會外架起連儂牆，聲援香港。

親子、人權團體呼籲，港府作為「兒童權利公約」締約國的一部分，應謹守「兒童權利公約」，盡力保障兒童的生存與全面發展，使其免受剝削、虐待或其他不良影響；呼籲港府謹守人權底線，不可以擴張警權，以維持秩序之名，行壓迫兒童人權之實。

台灣親子共學教育促進會北區召集人林壯穎表示，親子共學的媽媽爸爸們都相信自由、平等與民主，是世界的普世價值，期待透過民主教養方式的實踐與行動能夠改變社會；港府禁止蒙面規例形同戒嚴的作法，也讓家長越來越擔憂香港的情勢，另一方面，也很痛心香港的兒童與年輕人所面臨的艱困處境。

台灣人權促進會副秘書長施逸翔說，他在幫孩子洗澡時，都會播放「撐起雨傘」、「問誰未發聲」、「願榮光歸香港」等撐香港歌曲，透過歌曲、繪本，希望孩子能夠理解在地球上的其他地方，有別的孩子正在苦難中。

施逸翔表示，在台灣只要有虐兒案被揭露，所有社會輿論會全力追究責任，但台灣對香港侵害兒童基本人權的各種作為，目前只是旁觀他人的痛苦，盼透過「兒童連儂牆」讓更多人關注香港兒童人權議題。

目前小學六年級的楊澂昀表示，聽到香港最近發生的事讓她內心充滿恐懼，面對惡意的政權，香港的小孩都已經不怕危險、勇敢站出來了，她更不應該沉默；她很喜歡現在的台灣，也希望台灣永遠自由不被侵略，讓他們這一代能在這塊土地上安心長大。

台灣青年民主協會秘書長張育萌說，譴責香港與中國作為「兒童權利公約」的締約國，竟無視國際公約，忽視香港青年與兒少的意見，一步步將香港的自由民主與法治基礎推向斷崖。（編輯：林孟汝）1081008