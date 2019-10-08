蔡總統：帛琉與台灣夥伴關係 一天比一天緊密

總統蔡英文（右）8日在總統府接見帛琉共和國國務部長馬緹娜（Faustina Rehuher-Marugg）（左），蔡總統表示，透過相互訪問、恭賀及一起舉辦重要論壇活動，帛琉與中華民國台灣的夥伴關係一天比一天緊密。中央社記者鄭傑文攝 108年10月8日

（中央社記者葉素萍台北8日電）總統蔡英文今天接見帛琉共和國國務部長馬緹娜訪團，她說，透過相互的訪問、恭賀以及一起舉辦重要的論壇，帛琉與中華民國台灣的夥伴關係一天比一天緊密。

蔡總統今天在總統府接見馬緹娜（Faustina Rehuher-Marugg）訪團表示，今年3月她訪問帛琉時，馬緹娜幾乎全程陪伴，帶她走進社區和長老一起編織，也體驗帛琉的傳統文化與美食，她很高興今天換她歡迎馬緹娜來參加中華民國108年的國慶。

她說，就在前幾天，帛琉共和國慶祝獨立25週年國慶，國慶前，台灣的代表參與在帛琉舉行的南島語言復振國際論壇，以及南島民族論壇執行委員會的會議，聽說活動非常成功。

蔡總統認為，透過相互訪問、相互恭賀，以及一起舉辦重要的論壇，帛琉與中華民國台灣的夥伴關係一天比一天緊密。

「在國際場合，我們兩國也總是做彼此最真誠的朋友，一起為更好的世界來努力」，蔡總統說，她要謝謝帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau Jr.）在剛結束的聯合國大會中，發言支持台灣參與更多國際組織，也肯定台灣對聯合國永續發展目標所做出來的承諾。

她說，台灣是太平洋的一份子，也是地球村的一份子，帛琉長期倡議的海洋保育、氣候變遷、再生能源等議題，台灣有責任一起來努力，持續貢獻相關的技術跟經驗給世界。（編輯：謝佳珍）1081008