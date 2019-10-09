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美聯社：NBA想修復與中國關係 姚明可能是關鍵
首頁 / 政治

媒體追問何時請假投入大選 韓國瑜未回應

最新更新：2019/10/09 12:33

（中央社記者陳朝福高雄9日電）繼日前民進黨高雄市議員陳致中指高雄市長韓國瑜可能於14、15日請假投入總統選舉，聯合報也報導他自16日起請假。韓國瑜今天參加一項授旗儀式時，但面對媒體追問都未回應。

高雄市政府運動發展局中午在市府四維行政中心舉行108年全運會高雄代表隊授旗誓師，由韓國瑜為代表隊授旗，並祝福選手在賽場斬獲佳績，凱旋歸來。

在授旗誓師儀式前，韓國瑜自辦公室下樓時媒體即一湧而上堵訪，多次大聲提問「何時要請假」、「是否於16日即請假」，但韓國瑜僅回答「謝謝」。活動安排韓國瑜與選手們合影後，媒體再把握機會緊隨追問直到韓步上樓梯口，仍只拱手未回應。

韓國瑜何時開始請假投入總統大選，成為外界關注焦點。先是今天聯合報報導「有消息披露15日開完市政會議後，16日就開始請假」；隨後蘋果日報電子報說法「15日中午起請假拚大選」。

包括被點名可能代理市長的副市長葉匡時示「未被告知、不知道」。另外，高雄市府政人事處表示「截至午前並未看到市長的假單」，新聞局也回應沒有請假消息；競辦方面也澄清「沒接到相關通知」。(編輯:孫承武)1081009

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