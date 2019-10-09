藍委提案促轉會預算全刪 保留送院會協商

（中央社記者陳俊華台北9日電）立法院司法及法制委員會今天審查促轉會預算，代理主委楊翠首度順利列席備詢。因促轉會將在109年5月落日，因此只編列5個月預算約新台幣6548萬元，國民黨立委提案全數刪除，最後保留送院會協商。

立法院司法及法制委員會今天審查促進轉型正義委員會109年度收支預算案，會中邀促轉會代理主委楊翠列席報告施政計畫並備詢。

楊翠在口頭報告時表示，促轉會在107年5月31日成立，依促進轉型正義條例規定，應在2年內向行政院長提出包含完整調查報告、規劃方向、實施步驟在內的任務總結報告後將解散；因此明年歲出預算案只編列5個月的人事費、基本行政工作維持所需經費，約6548萬1000元。

國民黨立委沈智慧質詢時指出，楊翠已代理主委一年，但行政院還不真除，也不把人事同意權案送到立法院審查，國民黨團拒審未經國會同意權審核通過的代理主委送來的預算書，這是閹割國會同意權，「非法代理、拒審預算」，將提案把促轉會預算全數刪除。

民進黨立委鄭運鵬則說，今天是促轉會掛牌以來，第一次順利進行詢答，「一年半來這是第一次」，這是促轉非常大的一步，要對國民黨立委正面肯定。

民進黨立委管碧玲則肯定楊翠的努力，她說，這工作本來就是歷史的承擔，是內閣中的重中之重，但過去立法院處理政治檔案法、公投法修法及中選會人事同意權都受在野黨杯葛，不想讓這衝突再上演一次。

管碧玲也問，促轉會在明年5月將落日，是否有做延長的準備。楊翠表示，沒有規劃延期，促轉會正在準備總結報告；楊翠在答復民進黨立委何志偉質詢時也說，轉型正義是漫長工程，不可能只在2年、3年、5年內就完成，業務如何能有永續性，促轉會與相關單位協商、接軌，正密切進行跨部會協商。

進行預算協商時，國民黨立委沈智慧、吳志揚都提案將預算全數刪除，國民黨立委陳玉珍建議，保留到黨團協商再處理；司法及法制委員會召委、民進黨立委段宜康說，提案均保留，送院會協商。（編輯：林興盟）1081009