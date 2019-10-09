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憂中國勢力擴張 日議員：明年討論印太安保議題

最新更新：2019/10/09 17:13

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯日前接連與台灣斷交、轉與中國建交，日本眾議員古屋圭司今天說，日本每3年與太平洋島國召開峰會；他計畫在明年的會議上討論印度太平洋安全保障的問題。

「日華議員懇談會」會長古屋圭司來台參加國慶慶典。他今天下午出席玉山論壇發表特別演講，並於會後接受媒體採訪。

古屋圭司在演講中表示，非常擔心台灣邦交國陸續與台灣斷交、與中國建交的狀況，中國利用強大經濟優勢來壓迫其他國家使他們切斷與台灣的關係，他認為，理念相近國家應該要特別考慮目前的情況。

他指出，日本每3年與太平洋島國舉行會議。明年也將舉行會議，他希望屆時對太平洋島國的需求有更多的討論。

對於媒體問及，中國在太平洋勢力擴張，奪取台灣邦交國，日本和台灣在戰略合作上可以如何加強，他回應表示，中國目前在太平洋地區的活動非常頻繁，利用經濟力量追求短期利益，對此，擁有自由民主法治的國家都很擔心。

他指出，他本身也是太平洋島國議員聯盟的會長，日本每3年與太平洋島國舉行高峰會。在明年的會議上，他計畫把印太安全保障的問題列為重要討論議題。

此外，古屋圭司也在演講中提到，日台在許多價值上的看法一致，包括民主、和平等。日本也非常支持台灣參加國際組織。

他指出，台灣的新南向是要深化亞洲夥伴關係，日本和台灣正在進行第三國市場的合作計畫，盼透過台日企業在第三國合作，促進亞洲夥伴關係的深化。

他表示，台灣是日本非常重要的經濟與社會夥伴，有共同目標也是真正的朋友。日本跟台灣都容易受到天然災害的影響，在災防方面應互助合作、攜手同心。

不過，他也說，希望台灣早日解決對於日本食品進口限制的問題。（編輯：張均懋）1081009

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