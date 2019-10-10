加入郭家軍 嘉義市議員戴寧：理念相同

鴻海集團創辦人郭台銘（中）10日到桃園市國旗屋參加升旗典禮，並宣布無黨籍嘉義市議員戴寧（左2）成為郭家軍一員。（戴寧提供）中央社記者姜宜菁傳真 108年10月10日

（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天到桃園市國旗屋參加升旗典禮，宣布嘉義市無黨籍議員戴寧成為郭家軍一員。戴寧說，因與郭台銘理念相同，未來先做好現職；她未表態是否參選立委。

37歲的戴寧，現為嘉義市議會「嘉義前進無黨聯盟」總召，已3連霸市議員，父親是前嘉義市議員戴建三，她問政犀利，長期關心弱勢和育兒等議題。

戴寧接受中央社記者電話訪問時說，今天是受邀參加桃園的國慶日活動，為中華民國台灣慶生，也是第一次與郭台銘見面，雙方並未談到未來參選的方向，而她現在仍是嘉義市議員，會做好本分，與市民站在一起。

戴寧表示，相信郭台銘能夠管理這麼龐大集團的運作，一定有值得學習請益的地方，郭台銘對托育、托嬰還有台灣發展AI（人工智慧）產業等理念，與她過去從政關注的青年創業、就業議題以及托嬰、托育政策都不謀而合。

戴建三對於戴寧加入郭家軍，他表示，尊重女兒的決定，現在為青年世代，而家人是最大的靠山。

戴寧今天首次與郭台銘同台亮相，20日將出席郭台銘在高雄感恩之旅見面會。（編輯：謝雅竹）1081010