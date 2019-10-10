蔡總統國慶談話提中華民國 吳敦義：總算及格了

（中央社記者余祥台北10日電）針對總統蔡英文在國慶談話中提到8次中華民國，國民黨主席吳敦義今天說，「有講總比沒有講好」，以前蔡總統都是講那個國家、這個國家，現在有改善就要給她鼓勵，「總算及格了！」

民國108年國慶大會上午在總統府前登場，蔡總統以「堅韌之國 前進世界」為主題發表國慶談話。在全篇講稿中，蔡總統共講了8次「中華民國」，提到「台灣」的次數則達24次。

吳敦義下午出席國父紀念館「愛國旗愛國家國慶大會」，被媒體問到蔡總統國慶談話有提到中華民國，吳敦義說，有講比沒有講好，以前蔡總統都是講那個國家、這個國家，現在講了中華民國，有改善就要給她鼓勵，以後就講中華民國，不要再講這個國家。

媒體追問，為蔡總統演說打幾分，吳敦義說，「總算及格了！」至於有香港人要在香港插中華民國國旗，盼回到1997年前的國慶，吳敦義說，很好啊，中華民國國慶本就是正統的國慶，國父孫中山推翻滿清創造中華民國，雖然過程中歷經抗戰也被割據過，又失去大陸領土，歷經各種考驗，但始終就是中華民國。

至於，外傳吳敦義爭取不分區立委第一名，吳敦義表示，老實說他還沒有考慮，但絕對不會排第一名，可以放心；媒體追問，有常委建議排第12名，吳敦義說，排第幾名見仁見智，全心努力，他也不見得選。（編輯：蘇志宗）1081010