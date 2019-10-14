守護台灣人夢想 林飛帆：年輕世代總是衝最前面

民進黨副秘書長林飛帆（左）、新北市議員何博文（右）13日在洛杉磯出席海外小英後援會活動。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年10月14日

（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）民進黨副秘書長林飛帆訪問美國，今天在洛杉磯對600名僑胞演講，他說，台灣人的夢想很簡單，就是有尊嚴地在世界上行走，「每一個關鍵時刻，年輕人都會衝在最前面」。

2020海外小英後援會今天在聖蓋博（San Gabriel）的希爾頓飯店舉行造勢大會，林飛帆、新北市議員何博文擔任特別嘉賓，上台演講之外也為來自舊金山、聖地牙哥、丹佛等各地後援會代表授旗。

總統蔡英文的競選標語與主視覺「2020台灣要贏」高掛舞台，活動開始之前，主辦單位播放蔡總統預錄的3分鐘談話影片。

身穿灰色西裝、戴著招牌的圓框眼鏡亮相，林飛帆是2014年太陽花學運領袖，這幾年來分別拿到台大政研所、倫敦政經學院的碩士學位，今年7月宣布加入民進黨。

「民主進步黨成立33年，我今年剛好31歲。」林飛帆提到自己加入民進黨，經過了半年思考，而最重要的想法是，希望透過自己的投入，改革民進黨，「讓年輕人看見民進黨的改變」。

林飛帆受訪說：「過去一段時間大家對執政黨有很多批評，我個人也有不同聲音。我認為民進黨是可以改變的政黨，可以透過參與、改變它的論述，實現我們對政治的想像與期待。」

改革之外，林飛帆更談到傳承。上一站休士頓、這一站洛杉磯，林飛帆在行程中拜訪的當地的台灣社團，他表達對海外民主運動的欽佩，也宣告新一代接棒的使命感。

林飛帆說：「我們這代沒有經歷過威權時期白色恐怖，成長背景、生命經驗很不一樣，但一代一代台灣人追求的夢想很簡單，希望一個民主自由而獨立的國家，能夠在世界上被認知肯定，能夠有尊嚴的行走，並免於被打壓的恐懼。」

林飛帆闡述看待台灣自我定位的新視角，他說：「我們不再用海峽兩岸的一側來看待台灣，我們用台灣人的台灣、世界的台灣、太平洋的台灣來看待自己，這寫在民進黨的決議文裡。」

林飛帆提醒僑胞，目前民調結果雖然樂觀，但不容大意，中國的介入台灣大選方案未來3個月可能升級，透過軍事、外交手段恫嚇的「極限施壓」，加上對台灣基層的滲透，甚至用金錢介入。

林飛帆鼓勵僑胞回台投票，語出幽默與台下互動，獲得掌聲，「聽說經濟艙快買不到了，經濟艙沒有可以買商務艙，商務艙沒有怎麼辦？還有頭等艙。要是買不到飛機票，我們坐船也要回去對不對」。（編輯：王永志）1081014

民進黨副秘書長林飛帆（中）13日訪問洛杉磯，出席海外小英後援會造勢，受到600多名僑胞歡迎。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年10月14日

民進黨副秘書長林飛帆（圖）13日在洛杉磯向600名僑胞演講，強調年輕世代的使命感，「每一個關鍵時刻，年輕人都會衝在最前面」。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 108年10月14日