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有人發郵件轟炸LSE 北美台灣人教授協會批評稱羞愧

最新更新：2019/10/14 16:43

（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）北美洲台灣人教授協會今天發表聲明，指稱少數人為了政治目的，踐踏世界頂尖大學的自治精神，作為海外台灣人學界最悠久的團體「同感羞愧」。

北美洲台灣人教授協會會長吳倍茂、副會長葉耀元及9名理事今天署名發布「對蔡英文總統博士學位與論文爭議的立場與聲明」，聲明說倫敦政經學院（LSE）正式證實蔡總統學位後一切爭議應該打住。

這篇聲明稿表示，有心人士惡意的操作下，含沙射影，指控蔡總統的學位與論文造假，「惡意的造謠抹黑竟延燒到國外杏壇，紛擾數月，讓國際知名的一流學府不勝其擾」。

聲明表示：「除非有違反法律的事實，LSE的學位授予無須旁人指點，這是歐美大學自治的精神，也是本會堅持的高等教育理念。」

聲明並說，少數人為了拉下蔡總統的政治目的，不惜與世界頂尖的學府為敵，「好事者不但日以繼夜郵件轟炸，還登門指點LSE圖書館的閱覽規則，揚言提告倫敦政經學院。凡此種種怪異行徑，貽笑大方」。

聲明也向2004年3月到9月曾任會長的台裔教授林環牆喊話，對林環牆指控LSE頒發的畢業證書為「偽造的贗品」等論點感到遺憾，並鄭重聲明「林環牆教授的言行不代表本會立場」。

聲明呼籲，台灣人要展現對大學自治精神的尊重，「我們要同聲譴責部分國人，把國內的政治紛擾帶到國外，踐踏世界頂尖學府的自治精神」。（編輯：郭中翰）1081014

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