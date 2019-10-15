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首頁 / 政治

蔡總統：選戰關鍵是選自由民主或被統一

最新更新：2019/10/15 19:56

（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）總統蔡英文今天在全國中央客家助選團成立大會表示，公元2020年選戰關鍵，「台灣人要選自由民主，還是要走上被統一的路？」這是重要與關鍵選擇時刻，不要做錯決定。

蔡總統傍晚在新竹縣參加大會時說，過去幾年政府在台灣建設，發展經濟與福利等，為長遠發展奠定基礎，現在面對的壓力與挑戰前所未有，這時刻台灣只有團結才能面對挑戰。

蔡總統說，假消息和抹黑訊息多，為台灣民主，民眾要站出來對抗假消息。面對選戰，票投下去前，沒有穩定的局，一定要小心翼翼，希望大家讓她連任，國會也要過半。

蔡總統表示，浪漫台3線風貌迷人，政府為推動民眾到客家旅遊投入資源，客家委員會更加碼旅遊補助，並投入前瞻基礎建設。這次執政是客家文藝復興，要重新在世界展示客家人生活方式。

蔡總統說，浪漫台3線能成為國際旅遊重要景點，她深具信心，也要發展成為全世界客家文化中心，還成立客語廣播電台，定位客語為國家語言。

蔡總統表示，她推動客家文藝復興運動，結合現代企業與在地小農共同努力，重新振興客家文化，讓客家人以客家為榮，讓客家年輕人能創業、傳承文化傳統，也讓客家語言代代傳承。（編輯：李明宗）1081015

總統蔡英文（右5）15日到新竹縣出席全國中央客家助選團成立大會表示，公元2020年選戰是關鍵，「台灣人要選自由民主，還是要走上被統一的路？」這是重要且關鍵選擇時刻，不要做錯決定。中央社記者郭宣彣攝 108年10月15日
總統蔡英文（右5）15日到新竹縣出席全國中央客家助選團成立大會表示，公元2020年選戰是關鍵，「台灣人要選自由民主，還是要走上被統一的路？」這是重要且關鍵選擇時刻，不要做錯決定。中央社記者郭宣彣攝 108年10月15日
總統蔡英文（左5）15日到新竹縣出席全國中央客家助選團成立大會，並為民進黨籍桃竹苗立委參選人拉抬聲勢。中央社記者郭宣彣攝 108年10月15日
總統蔡英文（左5）15日到新竹縣出席全國中央客家助選團成立大會，並為民進黨籍桃竹苗立委參選人拉抬聲勢。中央社記者郭宣彣攝 108年10月15日
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