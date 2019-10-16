20日同在高雄拚立委選舉 郭台銘柯文哲不同台

（中央社記者梁珮綺台北16日電）民眾黨20日將在高雄公布第2波區域立委名單，黨發起人蔡壁如說，她當天會與高雄立委參選人出席郭台銘的感恩之旅見面會，但黨主席柯文哲另有簽書會，柯文哲、郭台銘不會同台。

台灣民眾黨20日將在高雄市公布第2波區域立委名單，其中，前民進黨高雄市議員羅鼎城代表參選高雄第1選區（旗山、美濃、內門等14個區）、前國民黨黨代表敖博勝出戰高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津區）。

不過，鴻海創辦人郭台銘20日舉辦感恩之旅見面會高雄場，預計公布「郭家軍」區域立委名單，外界好奇，郭台銘與柯文哲會否同台，以及2人互動。

蔡壁如告訴中央社記者，柯文哲上午出席民眾黨第2波區域立委提名記者會後，下午將赴台南市進行「生死之間」新書簽書會，所以柯文哲、郭台銘不會同框。

蔡壁如表示，她會與羅鼎城、敖博勝及民眾黨高雄第5選區（三民、苓雅）李佳玲出席郭台銘的感恩之旅見面會高雄場。

柯文哲上午受訪時則表示，雙方若方便就互相幫忙，而選在高雄公布第2波名單是因不要「從台北看天下」。

至於第2波名單囊括藍綠背景政治人物，被質疑是組「復仇者聯盟」，蔡壁如說，人選都是他人介紹而來，徵詢後發現理念契合，就代表參選；柯文哲上午受訪時重申，台灣的政治人物背景往往非藍即綠，「對我來講就是找年輕的，有理想性的，自練兵」，強調選戰主軸不是藍綠、統獨，而是國家治理。

民眾黨秘書長張哲揚上午卸任市府秘書長一職，下午到黨部走馬上任，他說，應會有第3波區域立委名單，現在還在「獵人頭」。

他也表示，接任黨秘書長，職稱仍是「秘書長」，但與市府業務不同，會致力做好後勤角色，讓立委參選人當選、主席無後顧之憂

張哲揚說，目前民眾黨固定單週五召開中央委員會、雙週五召開中央委員暨中央評議委員會，柯文哲以市政為主，開會時間訂在晚間7時。

他說，組織架構有秘書處、文宣新聞處與組織處，線上報名入黨者已有6500人，3000多人審核通過入黨。（編輯：李錫璋）1081016