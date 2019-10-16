台美關係增進 莫健：雙方共同成就未來會更多

行政院長蘇貞昌（右）16日接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）（左），莫健表示，贊成蘇貞昌所說台美關係越來越增進，以及雙方有許多共同成就，他保證這樣的成就將會越來越多中央社記者鄭傑文攝 108年10月16日

（中央社記者顧荃台北16日電）行政院長蘇貞昌今天接見AIT主席莫健。莫健表示，同意蘇貞昌所說台美關係越來越增進，以及雙方有許多共同成就，他保證這樣的成就將會越來越多。

蘇貞昌下午在外交部長吳釗燮陪同下接見美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty），並致贈台客藍杯具組。

蘇貞昌致詞時表示，台美關係非常重要，莫健對增進台美關係有非常卓越的貢獻，今年農曆年前和AIT處長酈英傑見面時，也特別表示希望雙方增進關係；他非常高興這段期間雙方一起努力，讓關係一再增進。

蘇貞昌指出，莫健是老朋友，對台灣非常了解，總統蔡英文日前出訪兩次過境美國，莫健都全程陪同。蔡總統上午剛接見莫健，中午他跟總統一起吃飯，總統也提到近期看到美國國會通過相關挺台法案，美國政府同意對台灣軍售、增強自我防衛能力，對於台美增進彼此互信、美國履行對台六項保證種種作為，他表示感謝。

蘇貞昌說，上個月底美國參議院外交委員會通過台北法案，這個月初國務院副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）來台灣共同主持太平洋對話，台灣對區域和平作出有意義的貢獻，希望美國能持續支持台灣這方面的發展。

莫健首先以中文表示，他很榮幸有機會與蘇貞昌見面，「我肯定是台灣的好朋友」。他說，他也贊成蘇貞昌所說台美關係越來越增進，台美雙方有許多共享價值與共享利益，例如自由、民主，把雙方結合在一起。

莫健說，蘇貞昌提到台美雙方有許多共同成就，他保證這樣的成就將來會越來越多。（編輯：蘇龍麒）1081016