韓國瑜喊廢一例一休 總統：信口開河

總統蔡英文（中）18日在行政院副院長陳其邁（右）、民進黨立委李昆澤（左）等人陪同下，前往高雄參訪日月光半導體公司K11廠，致詞時感謝日月光以台灣為基地積極投資台灣；她表示，今天陪同她來的人都與高雄有關係，請大家不要擔心，中央政府絕對聽到高雄的聲音。中央社記者董俊志攝 108年10月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）國民黨總統參選人韓國瑜指當選後要廢除一例一休，總統蔡英文今天表示，一個總統參選人要評論重大政策時，自己先要搞清楚來龍去脈並對政策有深刻理解，而不是信口開河。

蔡總統上午南下高雄參訪日月光半導體公司K11廠接受媒體聯訪做以上表示。

蔡總統指出，一例一休是要落實週休二日的一個很重要的過程，政府也希望在這個過程當中可以得到勞資雙方的平衡，在整個執行過程中，政府有注意到一例一休在各行各業適用當中有什麼需要特別去檢討的地方，都會隨時檢討。

蔡總統說，韓國瑜對一例一休的批評，「他自己對週休二日所採取的立場是什麼？」難道要走到退路或是走更激進的路，都要對社會有一個交代。做一個總統參選人要評論重大政策時，自己先要搞清楚來龍去脈並對政策有深刻理解，而不是信口開河。

隨行的勞動部長許銘春也表示，一例一休就是當初要落實總統重要的政見，當初也經勞資雙方討論很久才定下來的。她覺得韓國瑜此舉是因參選提出的口號，但讓人不曉得廢除後要怎麼做，由於缺乏具體內容她無從評論。

許銘春認為，這個制度的變革要非常審慎，因為牽涉到勞資雙方，需要很審慎去面對、討論。大家應該把問題找出來，癥結在哪裡，共同來面對、來解決，絕對不能淪為選舉口號，那是非常危險的。（編輯：謝雅竹）1081018