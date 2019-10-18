國民黨開鍘李正皓 朱立倫籲多溝通勿將同志變敵人

（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨考紀會昨天決議開除李正皓與鄭佩芬黨籍，前新北市長朱立倫今天說，可能是發言尺度沒掌握好，建議黨中央可再溝通；他認為黨中央與韓陣營，應多與不同的聲音溝通，勿把同志變敵人。

國民黨中央考核紀律委員會於昨天召開第25屆第7次委員會議，審議有關總統及立委選舉的違反黨紀案件，最終決議，開除國民黨草協聯盟發起人李正皓與資深媒體人鄭佩芬黨籍。

朱立倫今天陪同國民黨立委李彥秀掃街拜票，他在受訪時，對於李正皓與鄭佩芬遭到考紀會決議開除黨籍，他表示感到可惜，他說，李正皓與鄭佩芬是國民黨年輕、資深優秀的同志，可能在發言的尺度上沒有掌握好，他認為黨中央可以再溝通一下，不需要這樣就開除優秀同志，國民黨是大度且多元的政黨，能夠尊重不同、多元的聲音與意見。

國民黨中央是否有尊重批評國民黨總統參選人韓國瑜的聲音，朱立倫也說，應該多找這些聲音溝通，不管是黨中央或韓陣營，都可以多與不同的意見、聲音做溝通；他強調，不是同志也是朋友，能夠化敵為友是最高的目標，千萬不要把自己的同志變成敵人，不要創造更多的敵人。

對於輔選國民黨立委選舉，朱立倫說，大家希望他當什麼角色，他就當什麼角色；媒體詢問，是否會幫韓國瑜做些創意的輔選，他說，一定會有，但相信韓國瑜現在有很多的規劃，在全國走透透後，一定會有新想法與創意，到時再來配合。

面對韓國瑜喊出要廢除一例一休，朱立倫說，他的看法是一定要堅定支持週休二日，但是要有更多的彈性，所以應該講清楚，堅定支持週休二日、彈性放假，這樣的方式，可讓所有的勞工朋友的權益能受到保障，另外，在勞資關係與就業市場上也能更有彈性。

此外，韓國瑜表示若當選總統，要重新檢討高鐵南延，朱立倫則說，韓國瑜的政策是很清楚的，是屏東需要與高雄連結的捷運，也就是南台灣都會區的捷運線要延伸到屏東。

朱立倫指出，這點就像他過去在大台北地區所主張的三環三線，連結台北、新北、桃園，如果能夠把高雄的捷運部分延伸到台南、屏東，就不一定需要靠高鐵，因此韓國瑜應該說得更清楚，就是要規劃完整的南台灣捷運路網，就如同他提出的三環三線一樣。（編輯：楊凱翔）1081018