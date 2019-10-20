民眾黨區域立委提名 藍委：不如外界想像的強

（中央社記者王承中台北20日電）台灣民眾黨推出第二波區域立委參選人，國民黨評估，民眾黨參戰對民進黨影響較大；立委黃昭順則表示，目前看不出民眾黨提名有什麼特別的地方，並不如外界想像的強。

國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，國民黨不會被民眾黨打亂，仍將維持原有藍綠對決的基調；文傳會主委程美華則表示，離最終登記時間還有段距離，一切都是未知數，目前國民黨就是管好自己、盡力輔選黨的參選人。

台灣民眾黨今天召開第二波立委提名記者會，由黨主席柯文哲在高雄公布10名2020大選區域立委參選人，範圍涵蓋北中南東，平均年齡不到45歲。

民眾黨在高雄第3選區（楠梓、左營區）推出莊貽量，將對上國、民兩黨現任立委黃昭順、劉世芳；高雄第8選區（前鎮、小港、旗津區）推出前國民黨黨代表敖博勝，挑戰民進黨立委賴瑞隆，及國民黨高雄市議員陳麗娜。

莊啟旺今天受訪表示，台北市長柯文哲的支持者多為年輕人，對柯文哲的支持能否轉嫁到台灣民眾黨立委參選人，還要再觀察。目前看來，民眾黨參戰對民進黨的影響比較大，且一般民眾對於民眾黨的參選人很陌生，僅有少數關心政治的民眾曉得。

莊啟旺評估，國民黨在高雄的立委選情不會被民眾黨的提名被打亂，還是會維持原來藍綠對決的基調。雖然民眾黨提名的敖博勝具有藍營背景，但敖博勝是左楠出身，但此次提名是在前鎮、小港及旗津地區，並非敖博勝熟悉的區域，能否發揮力量還要觀察。

陳麗娜表示，敖博勝雖然曾是藍營系統出身，但過去並未深耕選區，日前又被國民黨開除黨籍，對於爭取藍營選民的支持，有一定的難度，她的競選主軸還是會維持在藍綠對決上，會努力讓基層更了解她在當選後能為選區做出貢獻，就可以拉出與對手的差異性。

國民黨高雄地方人士指出，藍綠的支持者已經陸續歸隊，柯文哲在南部的票本來就不高，能夠造成多少影響還要詳細評估。民眾黨在高雄沒有人，主要是透過高雄漢王洲際飯店總裁林富男，才有辦法找到這些人選，但地方上對於部分民眾黨參選人也有雜音，光是換政黨背離理念在觀感上就有瑕疵。

黃昭順表示，目前還看不出來民眾黨提名有什麼特別的地方，並不如外界想像的強，民眾對民眾黨的參選人也很陌生，但選舉票票珍貴，她就是一步一腳印，不會因為誰來選或誰不來選而受影響，就是自己做好準備，反而比較擔憂民進黨利用執政優勢進行政策買票。

在台中部分，民眾黨則在台中市第五選區（北區、北屯區）推出謝文卿，與現任國民黨立委沈智慧，以及民進黨提名的莊競程競爭，外傳已將戶口遷至本區的鴻海創辦人郭台銘幕僚郭昕宜也在等郭台銘一聲令下投入參選。

沈智慧表示，參加選舉是每個人都有的權利，對於任何人參加選舉，她都給予尊重，目前最重要的是把自己做好。現在就是勤跑基層，多拜訪選民，爭取民眾最大的認同。（編輯：張良知）1081020