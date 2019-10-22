蔡總統：2020選舉是台灣人集體意志重要考驗

總統蔡英文22日到台中長榮桂冠酒店出席中區扶輪社領導幹部菁英會，蔡總統表示，明年選舉就是對台灣人集體意志最重要的考驗，大家要用選舉投票表達出台灣人的選擇和價值。中央社記者郝雪卿攝 108年10月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）總統蔡英文今天出席中區扶輪社領導幹部菁英會時指出，因為有兩岸關係的挑戰，台灣處境確實艱難，但是國家基本立場要守住，明年選舉就是對台灣人集體意志最重要的考驗。

蔡總統下午出席中區扶輪社領導幹部菁英會，包括民進黨立委張廖萬堅、黃國書、民進黨與台灣基進黨共同推薦的立委參選人陳柏惟都到場致意，現場有小朋友贈送蔡總統「小英Q版造型氣球」，還有前台中市副市長張光瑤的百歲人瑞母親也出場獻花祝總統「凍蒜」。

蔡總統表示，扶輪社是台灣中堅力量，最有行動力及組織力的社團，也爭取到2021年國際扶輪社世界年會在台北舉辦，這也在測試台灣有沒有能力舉辦大型國際盛事，是一個很大的挑戰跟榮幸，她已經交代相關部會傾力協助，讓2021年會盛大又成功。

她進一步指出，台灣經濟在國際起伏、中美貿易戰等因素影響下仍穩定成長，今年上半年經濟成長率是亞洲四小龍第一名，預估全年也會是第一。不論是外商、台商、在地廠商或是國家帶動的投資，這些動能都會持續存在，台灣經濟也會隨之穩定往上、向前走，這就是蔡英文政府執政最重要的方向。

蔡總統也提到，因為有兩岸關係挑戰，台灣處境確實艱難，但政府態度很清楚，不挑釁，但要守住國家基本立場，守住台灣最重要的民主和自由。台灣民主跟自由造成台灣人集體意志，才是保護這個國家最重要的一件事。

蔡總統強調，明年選舉就是對台灣人集體意志最重要的考驗，也因為民主國家有選舉，讓人民有機會以集體意志來表達意願，大家要用選舉投票表達出台灣人的選擇和價值。

蔡總統下午還陪同陳柏惟前往龍井區永順宮參拜，總統並致贈簽名球棒給陳柏惟，象徵台灣民主來到九局下半關鍵，最強第四棒打者將要強棒出擊。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081022

總統蔡英文（左）22日到台中長榮桂冠酒店出席中區扶輪社領導幹部菁英會，現場有小朋友送上「小英Q版造型氣球」，讓蔡總統相當開心。中央社記者郝雪卿攝 108年10月22日