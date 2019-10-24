僑委會駐外人員持台灣旗挨批 吳新興：已口頭告誡

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）國民黨籍立委馬文君今天批評，僑委會駐美人員參加活動、手持具有台獨意義的「台灣旗」，僑委會也在官方臉書發布照片。僑委會對此表示，已告誡要求駐外人員秉持行政中立；照片近期已刪除。

立法院外交及國防委員會今天審查109年度中央政府總預算案關於僑務委員會主管收支公開及機密部分。僑委會委員長吳新興等人列席備詢。

馬文君在會中問及，紐約華僑文教服務中心主任、副主任等人日前出席一場活動並手持具有台灣獨立建國意義的「台灣旗」，僑委會並將相關照片發布於官方臉書，這樣是否合適，僑委會如何定位自己。

吳新興回應表示，僑委會是「中華民國台灣的僑委會」。同時，僑委會已於10月23日發文給僑委會派駐紐約的人員，建議他們要依公務人員行政中立法的相關規定做事，並已口頭告誡，希望不要再犯。

馬文君再批，僑委會人員是中華民國公務員、領的是中華民國的薪水。她尊重每個人的政治理念，這是台灣的民主價值，但如果堅持的是台灣國的理念，就不要領中華民國的薪水。吳新興則回應，僑委會以後會注意。

僑委會除發文要求駐紐約人員秉持行政中立，據了解，僑委會近期也已將相關照片從官方臉書上刪除。

此外，根據僑委會書面報告，民國109年僑委會歲出預算編列12億8866萬9000元（含公開預算12億1899萬元及機密預算6967萬9000元），較前一個年度法定預算數12億9601萬8000元，減少約0.57%。

僑委會工作計畫項目包括一般行政、綜合規劃業務、僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務、僑校發展暨文化社教輔助、僑商經濟業務、僑生回國升學暨僑青培訓研習、僑務新聞資訊及傳媒服務、僑務支出等。（編輯：紀淑芳）1081024