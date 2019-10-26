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蔡總統：台灣人沒有分裂本錢 證明選舉也能團結

最新更新：2019/10/26 20:21
總統蔡英文（右2）力拚連任，26日下午出席在台中舉辦的「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會成立大會」，親自為後援會代表授旗。中央社記者郝雪卿攝　108年10月26日
總統蔡英文（右2）力拚連任，26日下午出席在台中舉辦的「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會成立大會」，親自為後援會代表授旗。中央社記者郝雪卿攝　108年10月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）總統蔡英文今天在台中指出，很多人說選舉是社會分裂的時候，這次台灣人沒有分裂本錢，要證明民主選舉可以很團結，希望大家明年1月出來投票，大家都在一起，捍衛自己主權。

蔡總統下午出席在台中競選總部舉辦的「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會成立大會」，共有來自8個區域獅子會、近500人參加，更有許多獅友遠從高雄、屏東前來相挺，也讓蔡總統感受到來自故鄉屏東的溫暖。

這場成立大會由民進黨立委黃國書主持，立法院副院長蔡其昌、行政院副院長陳其邁、時代力量立委洪慈庸等人也都到場站台，蔡總統致詞後還授旗給後援會代表。

蔡總統指出，一個成功執政團隊要看領導人意志及挑戰力，雖然剛開始很辛苦，也有人不諒解，但這3年來挑戰大家覺得不可能的事，之後也會持續挑戰極限，讓台灣越來越好、脫胎換骨，拜託大家一起努力，再給蔡英文團隊4年。

她進一步表示，執政不是只靠領導人意志，也不是只靠執政團隊，還要看國會是不是支持，國會過半對執政成敗有關鍵性影響，希望大家支持總統要過關，立委要過半。

蔡總統也請獅友加碼支持3件事，除了幫忙宣揚政績、協助澄清假消息這兩件事以外，第三是很多人說選舉是社會分裂的時候，但這次台灣人沒有分裂本錢，要證明民主選舉可以很團結，只要認同台灣的人，不論是台灣派、中華民國派、中華民國台灣派，大家都在一起，也請大家明年1月都出來投票，給全世界看到台灣人的選擇，就是台灣人選擇保護自己的國家，捍衛自己主權，維護民主自由。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081026

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