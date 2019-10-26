柯文哲嗆投靠 林飛帆：我加入是不屈不撓民進黨

（中央社記者郭建伸台北26日）台北市長柯文哲今天說民進黨副秘書長林飛帆曾是年輕人標竿，現在不過是投靠。對此，林飛帆回應，他加入的是支持婚姻平權、聲援香港和西藏且不屈不撓的民進黨。

今天是第17屆同志大遊行，林飛帆下午偕民進黨立委參選人許淑華、謝佩芬、賴品妤，以及西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁現身東區街頭，除了力挺西藏議題，也力挺同性婚姻議題。

由於柯文哲日前的西藏人自焚言論引發外界爭議，林飛帆昨在臉書指出，這些言論都不是理性辯論範疇，呼籲不要拿他人苦難開玩笑。

柯文哲上午受訪時回應，「林飛帆曾經也是年輕人的標竿，現在呢？只不過是一個投靠…對啦，我要想想看用什麼字來形容你」，並指林飛帆自己先破功。

林飛帆下午則回應，柯文哲指他投靠但說得沒頭沒尾，「我投靠什麼？我加入的是一個願意支持婚姻平權，我加入的是一個願意聲援西藏的朋友，我加入的是一個願意聲援香港，願意在中國打壓時不屈不撓的民主進步黨」。

林飛帆說，「這是我選擇的價值，不是他那樣的價值，沒有模糊的空間」。

林飛帆會後受訪時說，他不是要嗆柯文哲，而是說明他所堅持的價值，且他不認為柯文哲這次失言，這或許是他心裡真心所想。

林飛帆說，他要真心提醒柯文哲，不要對中國極權統治者這麼寬容，卻苛刻、戲謔地對待被極權迫害的人。

他說，希望柯文哲能夠認真想想、理性看待西藏、新疆、香港的朋友，面對何種壓迫處境。（編輯：張均懋）1081026