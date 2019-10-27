工程界力挺連任 蔡總統：再給4年續推動政策

（中央社記者顧荃台北27日電）2020大選總統蔡英文拚連任，下午舉行全國工程界後援會成立大會，包括電信工程、建築師、土木技師等約3000位工程界人士到場力挺，高喊「蔡英文當選」、「工程界挺小英」等口號。

行政院副院長陳其邁、政務委員吳澤成、內政部長徐國勇、民進黨立委兼工程界後援會總會長施義芳，以及民進黨立委參選人何志偉、謝佩芬、張銘祐、阮昭雄、吳思瑤與張宏陸等人都到場支持。

蔡總統致詞時表示，她執政這3年多來，應該是讓工程界最忙的政府，2016年台南震災，執政第一年就通過危老條例、都更條例，提供更多誘因，讓人民願意跟政府配合都市更新、重建危老建物，並通過修正採購法，是這10、20年來對工程界最重要的修法。

蔡總統說，前瞻基礎建設與許多國家計劃，也帶動營造、土木的需求，最重要的是政府這幾年打下很好的投資環境基礎，現在很多人都會說台灣是最好的投資地方，因為政府有決心、願意解決問題，且台灣人才多，民主自由、社會穩定。

蔡總統指出，今年台商回台投資達到新台幣6000多億元，美國政府也呼籲美國企業投資台灣，整體投資風潮將會延續好幾年，相信未來5到10年，建築業、營造業的需求會大大增加；政府要興建8萬戶社會住宅，並花1000億以上改建國軍營舍，也讓營造需求確實增加。

蔡總統表示，這幾年台灣經濟發展穩定成長，雖然國際經濟因為美中貿易戰等事件起起伏伏，但台灣經濟仍然穩定往上走，上半年經濟成長率重回四小龍第一，全年還是會第一，明年也呈現穩定成長趨勢，這是很健康的成長，同時帶來稅收增加，讓政府有能量減稅，今年5月報稅相信大家都有感受到。

她說，在社會照顧上，長照2.0一開始只有50億，明年將達到400億；她上任時照顧0到6歲兒童預算只有200多億，今年已經達到600多億。政府會製造更多機會讓大家賺錢、繳稅後，政府也能照顧更多。

她表示，下一個階段，未來10年會持續改革跟轉型工程，讓台灣經濟發展繼續往前推，社會安全制度做得更完整，拜託大家再給她4年，讓國會過半，才能持續推動政策。（編輯：林孟汝）1081027