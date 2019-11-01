韓國瑜拋補貼學貸利息 蘇貞昌：政客不負責任

（中央社記者潘姿羽台北1日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天說，政府應協助將學貸利息降到最低，甚至由政府補貼全部利息。行政院長蘇貞昌今天表示，如果政客選前突然大喊向政府借錢不用還，這是不負責任的舉動，對於辛苦繳稅的民眾也不公平。

蘇貞昌今天出席國發會「2019台灣地方創生展」開幕式，會前受訪時表示，政客選前突然大喊向政府借錢不用還，此時可以判斷，這是不負責任、且對辛苦繳稅的民眾並不公平。

蘇貞昌說，總統蔡英文一上任，就相當照顧弱勢學生、窮苦家庭，大大放寬申請資格，對利息也大大減低，都做了非常多，這些政府早在做。

媒體也詢問，國民黨批評政府近期端出各項補助，是「選前大撒幣」行為，蘇貞昌回應，政府要能福國利民，利民的事，政府要不斷做，不能只有選舉到了才在做。

蘇貞昌日前赴新北市板橋參加板新二期供水改善計畫第二階段通水儀式，他今天以此為例，這項計畫他上次當行政院長就裁示要做，現在才終於通了，這些都是人民的期待，會做事的政府才是人民的期待。

通水儀式當天國民黨立委柯志恩緊緊跟在蘇貞昌身邊，外界認為似乎是爭取曝光，媒體詢問，選前在野黨這樣的情況是不是會更常見。

蘇貞昌回應，建設不分藍綠，很期待看到政府所做的事情得到朝野立委支持，不必去分朝野，而是看這件事情是不是對台灣好、對人民有益，如果有益，希望大家一起來支持，如此一來，台灣一定會進步更快。（編輯：蘇龍麒）1081101