總統連署2日截止 呂秀蓮對達標審慎樂觀

呂秀蓮1日對於取得參選總統門票表示審慎樂觀，不過，她也質疑警方干擾連署活動的進行。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香、侯姿瑩台北1日電）前副總統呂秀蓮登記連署爭取參選2020總統，明天連署截止。呂秀蓮今天對於取得參選總統門票表示審慎樂觀，不過，她也質疑警方干擾連署活動的進行。

呂秀蓮、前南投縣長彭百顯接受喜樂島聯盟推薦投入2020正副總統選舉，從9月19日起展開連署活動，依據中選會公告期程，必須在11月2日前，獲得28萬384人連署，才可取得角逐2020總統大選的資格。

中選會下午透過新聞稿表示，第15任總統副總統選舉被連署人應在9月19日至11月2日下午5時30分，規定期限內向各直轄市、縣市選舉委員會提出連署書件，中選會不受理連署書件。

呂秀蓮、彭百顯上午召開「弊案與政策賄選民進黨視而不見」記者會，提出五大弊案質疑蔡政府。

連署明天截止，呂秀蓮表示，實際連署書份數目前各地彙整中，依照她拜訪接觸的經驗所知，應該審慎樂觀會過關。

呂秀蓮也說，上週發現很多連署站，不但收攤、有的還拒絕跟他們聯絡，到底這些人手中握有多少連署書，需要時間查證，明天下午5時對外說明。（編輯：楊凱翔）1081101