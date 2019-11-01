新黨總統連署未達標 將支持韓國瑜

新黨提名總統參選人楊世光1日上午召開記者會表示，由於準備時間、資源不夠，總統連署並未達到目標，未來會繼續努力，新黨將會支持國民黨總統參選人韓國瑜。中央社記者張皓安攝 108年11月1日

（中央社記者劉冠廷台北1日電）新黨提名總統參選人楊世光今天說，總統連署未達到目標。他說，資源與時間不夠，但參與了就要遵循規則，在以大局為重的情況下，新黨會支持國民黨總統參選人韓國瑜。

新黨提名的媒體人楊世光與律師陳麗玲搭檔參選正副總統，現正如火如荼進行連署，目標要拚11月2日完成逾28萬餘份有效連署書。

楊世光今天上午召開記者會宣布，總統連署並未達到目標，連目標的4成都不到，感到非常遺憾，未來會繼續努力；他坦言，他昨天就確定達無法跨過連署門檻，也無法拿回保證金。

但楊世光表示，這次參選主要訴求，就是一國兩制的唯一選擇，在這方面他認為非常成功，按照台灣選舉有65%的投票率計算，新黨接近拿到1%的連署書，因此支持或是理解一國兩制的選民，比想像的還多。

楊世光指出，連署的過程非常辛苦，但他認為連署的遊戲規則訂了，因此他尊重遊戲規則。沒有達標，他認為是時間與資源不太夠，假如時間再充分一點，下一次再多點時間，要過的機會就很大，因為強度與熱度是可以努力的出來的。

未來新黨會支持哪一位總統參選人，楊世光表示，新黨主席郁慕明已明確表達在以大局為重情況下，新黨會支持國民黨提出的總統參選人韓國瑜。

至於是否進入新黨不分區的名單，楊世光則說，他代表的是新黨總統參選人，會繼續打這場仗，在不分區的部分，新黨有很多人才，會來努力與加油。

依據總統副總統選舉罷免法第23條第4項規定，連署人數達最近1次立法委員選舉選舉人總數1.5%（即28萬384人），中選會將進行完成連署公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數1/2者，保證金不予發還。（編輯：蘇龍麒）1081101