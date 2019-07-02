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遭質疑沒資格談下一代 總統：人身攻擊大可不必

最新更新：2019/07/02 22:29

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天回應新黨總統參選人楊世光批評「蔡總統沒有下一代，沒資格談下一代」表示，對女性的人身攻擊，大可不必；做得不夠多、不夠好，她接受公評，繼續努力。

新黨總統參選人楊世光今天批評，「蔡英文沒有資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代」，沒有資格、能力、經驗去談下一代。

蔡總統晚間在臉書發文表示，今天媒體報導有參選人批評她「不是男人」，還說她「沒有下一代」，沒資格談下一代的事。

「我從政以來，這一類的人身攻擊從來沒有停過，我的遭遇，也是很多台灣女性經常會遇到的困擾。」總統說，過去三年，她上任以來，提高基本薪資、為生養孩子的家庭減稅、擴大托育補助，也蓋社會住宅，以及推動長照。每一項都是為了下一代，為了減輕年輕爸媽的壓力而做。

總統說，也許做得還不夠多、不夠好，她接受公評，繼續努力。但是，若是拿性別、生育狀況來做人身攻擊，這是否定女性，更是抹煞執政團隊的努力。

蔡總統表示，台灣有很多年輕爸媽努力孕育下一代，也有些人沒結婚生子，但這不代表就無法體會父母的辛勞。這種人身攻擊的評論大可不必，為了台灣的下一代，「我們會繼續努力做，認真做」。（編輯：林沂鋒）1080702

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