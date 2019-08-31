立委選舉泛藍整合難 親民黨動向關鍵

國民黨主張「九二共識、一中各表、反對一國兩制」，與提出「一國兩制台灣方案」的新黨、高舉「終結藍綠惡鬥」的親民黨，泛藍的三方理念不同。左圖起依序為國民黨黨主席吳敦義、親民黨黨主席宋楚瑜、新黨黨主席郁慕明。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北31日電）堅持「九二共識、一中各表」的國民黨，與提出「一國兩制台灣方案」的新黨、高舉「終結藍綠惡鬥」的親民黨，泛藍的三方理念不同，難以整合，2020立委選舉將各自努力爭取選民支持。

國民黨黨務人士表示，目前在區域立委部分，除新北市、台中市、台南市、嘉義縣、金門縣等少數選區雖未完成提名，但已鎖定人選，其他選區則都已完成提名，沒有與其他政黨共提人選的空間。

親民黨主席宋楚瑜2016年參選總統，帶領親民黨在該次立委選舉政黨票跨過5%門檻，拿下3席不分區，這次立委選戰，親民黨除同樣要搶食泛藍陣營票源，也要面對台灣民眾黨的競爭，能否有「母雞」帶領，仍是關鍵。

值得注意的是，親民黨握有總統選舉門票，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲日前拋出如果鴻海創辦人郭台銘沒有登記總統連署，就會變成他得去找親民黨主席宋楚瑜商量「要不要提名我？」

另有報導傳出，郭台銘一旦披掛上陣選總統，在區域立委選舉方面，郭台銘考慮結盟作戰，若屬於泛藍選區，就由親民黨立委出戰。也因此，親民黨是否與第三勢力結盟，或是自提人選，將牽動親民黨立委布局以及選情，也攸關泛藍陣營內部板塊移動。

組織部主任張碩文則指出，親民黨幕僚已在規劃總統參選白皮書，以及區域立委的布局和不分區立委的提名等。若有以台灣人民利益為優先的共同理念與核心價值，親民黨對於合作抱持開放的態度，樂意與第三勢力整合，終結藍綠政黨惡鬥。

至於新黨部分，藍營黨政人士指出，政治就是實力原則，就算上次大選國民黨跌落谷底，讓部分藍營選票移轉到新黨，但新黨政黨票仍未超過5%門檻，再加上近期爆發香港反送中，新黨標舉急統路線，根本難有合作可能。而親民黨長期與台北市長柯文哲友好，基層普遍也不樂見合作。

黨內人士表示，國民黨主席吳敦義對於兩岸關係的主張非常堅定，就是「九二共識、一中各表、反對一國兩制」，曾為此重批前主席洪秀柱的「一中同表」，怎麼可能會認同新黨日前公布的「一國兩制台灣方案」。

日前新黨黨主席郁慕明接受媒體專訪時曾點名，將提名新黨文宣委員會副主委林明正、發言人王炳忠與新媒體工作群召集人蘇恆參選台北市立委第3（松山中山）、第5（中正萬華）與第6（大安）選區。

新黨發言人王炳忠告訴中央社記者，目前新黨仍計劃在9月份按中選會公布時程，登記楊世光為總統選舉被連署人，全力爭取獲得28萬份以上連署，取得參選總統資格；在立委部分，一定會自提不分區名單，爭取政黨票，是否提名區域立委則視情況而定。（編輯：紀淑芳）1080831