決戰中台灣 中市立委選戰成龍燕延長賽

（中央社記者劉冠廷台北11日電）2020台中市立委選舉，藍綠戰將陸續就定位，台中市副市長楊瓊瓔可望對決爭取連任的時代力量立委洪慈庸，以及民進黨和基進黨合推陳柏惟挑戰顏寬恒，都是指標選區；整個台中市立委選舉也被視為「龍燕之爭」的延長賽。

中台灣政治版圖雖被視為藍大於綠，但民進黨也多次在大選中拿下勝利，讓藍綠都將中台灣當做決戰關鍵。

台中市有8個選區，國民黨在2012年拿下5席，民進黨則有3席，2016年民進黨成長至4席，國民黨則退為3席，另外一席則由時代力量取得。藍營這次挾九合一選舉攻下台中市長的氣勢，力拚搶下6席，綠營則合縱連橫希望維持優勢。

第3選區是指標選區，上一屆敗給洪慈庸的台中市副市長楊瓊瓔，可望捲土重來；民進黨此選區不提名，禮讓洪慈庸，且洪慈庸丈夫是前台中市長林佳龍子弟兵卓冠廷，泛綠陣營將全力支持洪競選連任。

不具名的台中市地方政治人物表示，洪慈庸雖為現任，在國會曝光率高，但地方選民在意基層服務的績效，遠大於國會問政的表現，這將考驗洪慈庸平常的經營；楊瓊瓔則是連任多屆的前資深立委，可望獲得市府奧援，有一定的優勢，但同樣也要承受市府執政包袱的檢驗。

第2選區也是焦點，前立委顏清標家族在地方深耕多年，2013立委補選交棒兒子顏寬恒，也順利當選，民進黨多次強力挑戰，都無法撼動顏家父子，這次民進黨決定和台灣基進黨合作，由台灣基進黨發言人陳柏惟出馬挑戰顏寬恆。

陳柏惟原本在高雄市經營，去年九合一選舉競選高雄市議員落敗，但批評高雄市長韓國瑜砲火猛烈，在網路上以「抗韓戰將」聞名，在泛綠陣營中享有高人氣。地方人士評估，顏寬恒地方實力堅強，挑戰者必須炒熱選情；陳柏惟是相當理想的人選。

台中市也有不少現任議員將挑戰立委，包括第4選區國民黨提名市議員黃馨慧，挑戰民進黨尋求連任的現任立委張廖萬堅，以及第6選區國民黨由市議員李中挑戰民進黨現任立委黃國書。

地方人士分析，黃國書與張廖萬堅都是市議員出身議員，因此，這2個選區除了大選議題和風向外，拚的就是在地經營。

第7選區國民黨徵召台中廣播總經理莊子富挑戰尋求連任的民進黨立委何欣純，地方人士認為，媒體人出身的莊子富，嫻熟空戰操作，何欣純屬於組織型的陸軍，雙方各擅勝場。

另外，第8選區由民進黨前台中市議員翁美春挑戰國民黨現任立委江啟臣，綠營地方人士分析，江啟臣常在政論節目上為黨發聲，本屆立委任期，又擔任過黨團要職，知名度非常高，但對選情仍非常謹慎，除了積極參與選區內的大小活動外，也不斷參加客廳會，實力不可小覷。

目前藍綠分別在第1及第5選區，都尚未完成提名。第1選區民進黨籍提名現任立法院副院長長蔡其昌，可能對上國民黨預定徵召的前陸委會副主委張顯耀；第5選區國民黨現任立委沈智慧尋求連任，民進黨則可能由資深市議員曾朝榮披掛上陣，這兩區的現任者都占有優勢，考驗挑戰者的戰力。

由於民進黨去年在九合一選舉中大敗，失去台中市執政權，這也使得黨籍立委對選情如履薄冰。黃國書表示，這次的立委選戰非常艱辛，因此個人的經營變得非常關鍵，現在立委所做的事情，要比議員更基層、更細膩。

至於在國民黨方面，盧秀燕成功入主台中市府後，讓藍軍士氣大振，但江啟臣表示，國民黨在縣市長選舉贏下15個縣市，這就代表有15個縣市的執政包袱，這都是要特別小心與警惕的。

整體而言，國民黨在台中政治版圖上略勝一籌，並擁有地方執政優勢，但在中央執政的民進黨，對台中建設著墨不少，加上林佳龍身兼民進黨大台中戰區總指揮，在泛綠整合支持洪慈庸、陳柏惟，都扮演一定的角色，也讓台中立委選戰被視為「龍燕之爭」的延長賽。1090811