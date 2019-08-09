立委艱困選區布局 民進黨：著重新生代培養

（中央社記者溫貴香台北9日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，2020立委選舉艱困選區布局，預計8月底完成。對於國民黨前主席洪秀柱親征艱困選區，民進黨立委李俊俋說，民進黨艱困選區布局著重新生代培養，而不是老將親征。

前國民黨主席洪秀柱已將戶籍遷到台南市第6選區備戰立委選舉，挑戰民進黨現任立委王定宇，引起政壇關注。王定宇透過臉書表示，尊重其他政黨的提名策略，期待正向良性的競選。

對於洪秀柱參選，羅文嘉今天上午沒有評論，但民進黨立法院黨團書記長李俊俋、立委郭正亮受訪都表示「勇氣可嘉」，為洪秀柱的勇氣拍拍手。李俊俋說，洪秀柱至少比前國民黨主席馬英九、吳伯雄與前台北市長郝龍斌勇敢多了。

郭正亮表示，2016年立委選舉王定宇拿下立委選舉最高票，不過台南市第6選區因選區重劃，有些里被切割到別的選區，現在沒有那麼綠，總的來講，目前該選區的藍綠比接近五五波，因此王定宇這次連任謹慎應戰。

面對國民黨前主席親征艱困選區，李俊俋說，民進黨在立委提名分3道程序，先是一般選區的提名，第二艱困選區的徵召，第三是不分區立委的提名，目前正在進行立委艱困選區的徵召與其他政黨的合作，民進黨會依照自己的程序與步驟進行，不會因洪秀柱參選而打亂或影響既定程序與步驟。

他說，民進黨這次選舉打出「台灣要贏，世代共贏」主軸，對於艱困選區經營，民進黨著重於培養新生代，給新世代有更多磨練的機會，沒有黨主席親征的問題，也就是民進黨的提名策略是著重於新世代的培養而不是老將親征。

郭正亮表示，目前艱困選區立委徵召作業將與其他政黨協商，台北市部分，1、2選區已經完成提名，分別現任立委吳思瑤、何志偉；第3選區（中山、北松山），目前徵詢民進黨發言人李晏榕與台北市議員梁文傑，但未最後確認；第4選區（南港、內湖區）鎖定市議員高嘉瑜；第5選區（中正、萬華區）禮讓現任立委林昶佐。

台北市第6選區（大安區）可能繼續禮讓由前社民黨主席范雲參選；第7選區（信義、南松山）是否徵召台北市議員許淑華還不確定；第8選區（文山、中正）可望提名政壇新人、中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選。

郭正亮表示，與時代力量的協調原則就是希望有現任立委的地方互相禮讓，其他選區兩黨協商決定，舉例而言，立委黃國昌所在的新北市選區，若黃國昌要選，民進黨也不會提名；國民黨立委江啟臣的台中選區，就看時力立委徐永明是否決定參選。

他進一步說，民進黨也決定禮讓時力立委洪慈庸的選區，因此時代力量堅持提名民進黨現任立委選區，例如高雄立委許智傑、新北市呂孫綾的選區，最後結果可能是國民黨提名的立委漁翁得利當選，因此希望時代力量能夠慎思。

羅文嘉則表示，立委艱困選區與他黨持續協調中，與時代力量是否展開第二輪協商則要看狀況，艱困選區立委徵召提名預計8月底完成。（編輯：林孟汝）1080809