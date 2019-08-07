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國民黨立委再提7人 雲林派雙嬌對戰民進黨

最新更新：2019/08/07 18:10

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨今天通過7立委提名案，其中雲林縣出動雙嬌，第1選區徵召前立委張嘉郡、第2選區徵召副縣長謝淑亞對戰民進黨許忠富、劉建國；國民黨已完成69個立委選區提名，進度逾9成。

國民黨中常會今天通過第10屆立法委員選舉第11梯次提名案，包括新北市第4選區提名新北市議員陳明義、台南市第3選區徵召振興里長童小芸、雲林縣第1選區徵召前立委張嘉郡、雲林縣第2選區徵召雲林縣副縣長謝淑亞，將分別對戰民進黨立委參選人吳秉叡、陳亭妃、許忠富、劉建國。

此外，平地原住民選區增加提名台中市議員黃仁，中常會也追認，在全代會前已核定的連江縣選區現任立委陳雪生。

在台東縣選區部分，中常會7月3日提名李建智，但因李建智日前發出公開聲明無法繼續參選，中常會因此廢止提名李建智參選的決議，並依據台東縣委員會決議建議，徵召台東縣副縣長張志明參選。

國民黨表示，在區域及原住民立委75個選區中，國民黨已完成提名69個選區、72人，提名進度逾9成。

尚未提名的5選區，台中市第1選區已鎖定前陸委會副主委張顯耀、台中市第3選區鎖定台中市副市長楊瓊瓔，據了解，楊瓊瓔因有公職在身，盼晚一點再進行立委提名；嘉義縣第2選區、金門縣則以初選決定人選。

至於新北市第3選區與台南市第6選區屬於國民黨艱困選區，仍在尋覓適合人選。（編輯：林興盟）1080807

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