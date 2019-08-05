泛綠合作戰顏寬恒 陳柏惟：用台灣牌換掉中國牌

（中央社記者葉素萍台北5日電）民主進步黨與台灣基進今天聯合推薦台灣基進發言人陳柏惟進軍台中，出戰現任國民黨立委顏寬恒；陳柏惟說，希望他的參選，在國會用一張台灣牌換掉一張中國牌。

民進黨、台灣基進今天召開記者會，聯合推薦陳柏惟進軍台中，包括民進黨主席卓榮泰、台灣基進主席陳奕齊、民進黨提名策略小組成員林佳龍、民進黨秘書長羅文嘉、台灣基進秘書長陳信諭都出席，並共同轉交台派支持者贈送給陳柏惟的新台幣4000萬元保單，陳柏惟也回贈「敵國降伏」御守。

陳柏惟說，「我願意做台灣的消波塊」，希望他的參選，在國會用一張台灣牌換掉一張中國牌。

卓榮泰說，台灣基進過去叫基進側翼，但是，「你們以後不會是側翼了，你們是台灣的主力，你們要經營深耕台灣的核心」，大家一起深耕中台灣、保衛大台灣，希望成為政黨合作的典範之一。

陳柏惟將投入的台中第2選區，前立委顏清標2013立委補選交棒兒子顏寬恒當選，2016連任，民進黨屢攻不下。卓榮泰表示，這區是「年輕世代挑戰傳統的二代」，雖然傳統勢力堅強，但年輕人有獨特的戰鬥力，有更吸引人的地方，他也希望整個大台中地區成為政黨合作的示範區，從台灣基進、時代力量到民主進步黨，成立抗中保台的大聯盟，這個地區的成功會刺激其他地方繼續努力。

卓榮泰表示，民進黨始終堅持與所有友好的團體，只要在台灣利益為優先、國家整體發展為優先的共識下，都可以展開任何形式的合作。

林佳龍評估選情表示，只要激起支持者熱情，會是五五波。

他並說，韓流差不多已退潮，「雖然韓粉不少，但討厭國瑜黨的更多」，要團結所有保台抗中力量，民進黨已決定在時代力量立委洪慈庸選區不提名，意思也是政黨與政黨合作，台中是抗中保台大聯盟的政黨合作示範區，要從這裡擴散到全國。（編輯：趙蔚蘭）1080805