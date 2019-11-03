林飛帆：兩岸政策講清楚 不用擔心操作亡國感

（中央社記者郝雪卿台中3日電）民進黨副秘書長林飛帆今天到台中市為立委參選人莊競程輔選時接受採訪指出，只要把兩岸政策講清楚，不用擔心任何人操作亡國感，總統蔡英文不會讓這次選舉變成最後一次選舉。

林飛帆下午陪同民進黨台中市第5選區（北、北屯區）立委參選人莊競程，前往一中商圈徒步掃街拜票，在掃街前，林飛帆接受媒體聯訪，就亡國感議題及香港情勢變化等問題說明。

林飛帆表示，亡國感不應該是任何人可以操作的，只要把兩岸政策講清楚，不用擔心任何人操作亡國感，民進黨不會操作，也不認為這次選舉是最後一次選舉，蔡總統不會讓這件事發生。但亡國感的來源是什麼，大家為何對台灣未來感到焦慮，就是因為有些人在兩岸政策講得不清不楚。

媒體問到有港人呼籲國際社會不要賣鎮暴武器給港府，林飛帆對此表示，包括台灣在內的很多支持民主的盟邦，都意識到香港情勢愈來愈惡化，政府對香港問題持續表達關心，從總統府到國安會、民進黨中央都有觀察香港情勢的小組，隨時因應香港情勢的變化。希望國際社會可以跟台灣一起共同支持香港，支持這樣的呼籲，也希望大家可以看看香港現在的狀況，避免讓台灣走向香港這種狀況的可能性發生。

林飛帆認為，相對於美方軍售台灣及通過很多友善台灣的法案，反觀中國則是一連串打壓台灣，國際上誰是支持台灣、誰是敵人，是相當清楚的事情，相信在台灣也不容許有模糊空間及地帶。（編輯：黃世雅）1081103