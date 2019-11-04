遭指開選舉支票 行政院：請國民黨團列廢止清單

（中央社記者顧荃、王揚宇台北4日電）國民黨立法院黨團今天表示，蔡政府選前開出高達新台幣2700億元選舉支票。行政院發言人Kolas說，這是3年多來的政績，請問國民黨立院黨團，哪一項政策對人民有害、應該刪掉，請勇敢列一份廢止清單，接受人民的檢驗。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天說，蔡政府從今年4月以來開出的政治支票高達2700多億元，好的社會福利、交通建設等政策沒有人會反對，但蔡政府過去執政3年多來，都沒提過這些事，而是直到選前才在開選舉支票，希望蔡政府不要亂開競選支票，要把錢花在刀口上。

曾銘宗舉交通建設為例，高鐵南延要花新台幣近554億元，但明明蔡政府上台後，這已經被交通部打2次回票，說不可行；另外，高鐵延伸到宜蘭，根本沒有進行可行性分析、影響評估等，蔡政府也喊要做。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，這是3年多來的政績，請問國民黨立院黨團，哪一項政策對人民有害、應該刪掉，請勇敢列一份廢止清單，接受人民的檢驗。

Kolas指出，這些政策都是3年多來歷經3位行政院長帶領行政團隊逐年規劃、評估到執行政策，都不是選前才做，這就是一張執政3年、不看藍綠、不看選舉、為人民做事的亮麗政績單。而且都在嚴審財政紀律、行有餘力的前提下才提出，沒有債留子孫。

Kolas說，國民黨執政時期，每年歲計賸餘均為負數，推行各項政策之後不但沒有剩下錢，還虧錢，2012年還赤字高達2141億元。但民進黨執政後，光是2018年歲計賸餘就超過1000億元。現在的政府不但會理財，不會債留子孫，還有能力推出好政策，不分藍綠。

Kolas表示，行政院長蘇貞昌昨天赴苗栗，在國民黨立委的要求之下，到國民黨執政的苗栗縣，強調建設不分藍綠、不看選舉，一切為人民，同意興建造橋交流道以方便當地居民交通、發展建設，國民黨執政時期沒有為國民黨執政的苗栗縣做的，民進黨執政做到了。

她說，難道國民黨團也要批評這是政策買票，若真如此，昨天與會的國民黨縣長、立委難道願意承認自己被買。國民黨團如此批評，要讓昨天與會的國民黨人情何以堪，呼籲國民黨立院黨團理性，不要為了打擊而打擊，選舉歸選舉，請不要拿人民的福祉開玩笑。行政院依然會堅持負責的態度，繼續為人民做事，不會停止。（編輯：林興盟）1081104