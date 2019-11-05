國民黨團列清單批政策買票 政院反諷有點烏龍

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左2）等人5日召開記者會列出清單，再度質疑蔡政府選前開出高達新台幣2700億元選舉支票。隨後也指宜蘭縣南方澳跨港大橋坍塌至今，斷橋原因仍不清不楚，沒有人負起政治責任。中央社記者范正祥攝 108年11月5日

（中央社記者范正祥、顧荃台北5日電）國民黨立法院黨團今天列舉蔡政府「政策買票」清單，要求廢止。對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，國民黨團的「清單」列的勉強、打的為難，而且有點烏龍。

國民黨團4日曾召開記者會，質疑蔡政府選前開出高達新台幣2700億元選舉支票。但行政院發言人Kolas反駁說，這是3年多來的政績，她並反問國民黨團，哪一項政策對人民有害、應該刪掉，請勇敢列一份廢止清單，接受人民的檢驗。

國民黨團今天召開「政策買票還敢大聲．廢止清單列給你看」記者會，黨團總召曾銘宗、首席副書記長陳宜民及副書記長許毓仁、童惠珍等人與會，列舉蔡政府21項買票政策裡的3項清單，要求立即廢止，並反嗆要求行政院好好回應。

曾銘宗指出，5月21日行政院突然宣布廢止印花稅，難道行政院長蘇貞昌不知道，這是經過2次賦稅改革，數十位財經專家多次討論後，都不敢貿然廢止，重點在於找不到替代財源。屬於地方的財源，結果行政院未經徵詢說廢就廢，包括國民黨執政15縣市長及台北市長柯文哲都極力反對，但行政院仍一意孤行。

他說，蔡政府擬定「投資台灣3大方案」，第一階段200億元，補貼1.5%手續費，然而回台投資的大企業幾乎都是上市上櫃公司，借款利息平均為1.48%至1.49%，等於是借款不用利息，而且借款無上限，黨團堅決要求廢除圖利大財團的政策。

曾銘宗還批評，總統蔡英文前幾日出席「大型農機應用發表會」時宣布，將再投入8億元補助農民購置大型農機，但這8億元只有補助少數人，每人得到補助近100萬元；今年2月宣布補助小型農機也是8億元，約有6萬4000名農民獲得補助，小農真正需要的每人補助才1萬2000元。國民黨團質疑，拿人民血汗錢給大型農民當伴手禮，慷人民之慨，難道不需要檢討。

曾銘宗表示，以上列舉3項是國民黨團認為最誇張、最該先廢止的清單。另外，像是高鐵北延到宜蘭總經費955億元，國民黨不反對蓋，但沒做可行性評估分析也沒環評，就逕行宣布興建，這不是政策買票，什麼才是政策買票。

國民黨團今天在記者會上，也繼續指責民進黨政府在宜蘭縣南方澳跨港大橋今年10月1日發生坍塌至今，斷橋原因仍不清不楚，沒有人負起政治責任。

對於國民黨團再次叫陣，Kolas表示，非常意外，國民黨團選前砲聲隆隆列出「清單」痛罵政府「政策買票」，但最後只列出清單中的3項認為應該廢止，顯見此「清單」列的勉強、打的為難，而且有點烏龍。

她說，例如印花稅根本還沒廢，要等立法院廢止「印花稅法」才能廢，所以到現在各縣市政府還繼續收印花稅，根本尚未產生稅損，但在「清單」中卻被說成虧損120億元稅收，顯與事實不符。

Kolas說，呼籲朝野不分藍綠，停止選前非理性的謾罵，讓選舉歸選舉、政策歸政策，不要混淆，一起聯手為人民做事才好。（編輯：林興盟）1081105