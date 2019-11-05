議員問韓國瑜選舉勝算 柯文哲：很低

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台北市議員李建昌今天詢問，如何看中國國民黨總統參選人韓國瑜勝算和他所提青年學貸免息政見；台北市長柯文哲說「很低」，而政策最忌諱齊頭式平等，否則就變政策買票。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢及答覆，李建昌質詢時問如何看韓國瑜選情勝算機會，若柯文哲是韓營競選總幹事將如何擬定選戰策略，和對韓國瑜所提的青年學貸免息政見，認為蔡政府早就在做「降低學貸壓力」相關政策。

話鋒一轉，李建昌提到，柯文哲每個週末都認真幫台灣民眾黨提名立委參選人輔選，但勝算多少，直批柯文哲輔選就像王爺出巡、很熱鬧，但黨內參選人仍跨不出去讓外界認識，認為民眾黨缺乏核心價值，單靠「柯文哲」3字能否走得長久。

李建昌認為，「你（柯文哲）是play、玩假的」，詢問柯文哲關於民眾黨提名動機，是否以恨為出發點，無核心價值的民眾黨應在選後思考未來走向。

柯文哲答詢表示，「（韓國瑜勝算）很低」，並說打選戰策略「打小英就可以了」。

談到韓國瑜的青年學貸免息政見，柯文哲認為，政策要有引導作用，不能無差別，政策牛肉需看國家發展需要而支付，要看優先順序，並說「政策最忌諱齊頭式平等，不然就會變政策買票」，且財政紀律很重要。

柯文哲指出，民眾黨區域立委勝選不容易，主要是因為時間不夠，認為單一選區需爭取多數、要長期經營，所以要更努力。

他說，總是要讓台灣脫離藍、綠泥淖，否則永遠在那裡轉，總是要有個刺激力量，成立第三勢力讓藍、綠做結構上改變，也不是件壞事；同時，民眾黨也不會重蹈小藍、小綠的覆徹。

柯文哲也表示，自己沒有那麼多恨，認為台灣要走出藍、綠，不然不是辦法，認為可讓年輕人（參選）試試看，不然也沒其他更好方法，在藍綠板塊佔滿狀態下，總是要一步步突圍，並且要議員不用擔心民眾黨。（編輯：李亨山）1081105