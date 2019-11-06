被問韓朱配 朱立倫：重點是國民黨全黨團結

（中央社記者吳哲豪南投6日電）前新北市長朱立倫今天南下到南投，為黨籍立委馬文君站台，被問到是否會成為國民黨總統參選人韓國瑜的副手，朱立倫回應說，不是誰跟誰配的問題，重點是國民黨全黨合作與團結。

朱立倫今天南下來到南投日月潭，為中國國民黨籍立法委員馬文君站台輔選，朱立倫、馬文君2人一起在日月潭體驗立式划槳運動，站在衝浪板上划槳，欣賞日月潭美景。

而在立槳活動結束後，朱立倫接受媒體聯訪，有媒體詢問是否願意擔任黨籍總統參選人韓國瑜的副手，朱立倫回應指出，他要請大家放心，國民黨一定全黨團結，不是誰跟誰配的問題，而是要全黨合作與團結，這個禮拜，歷任的國民黨主席都會和韓市長同台，國民黨一定全黨團結。

也有媒體詢問朱立倫對國民黨主席吳敦義指若有適當機會，或許會把自己排在國民黨不分區立委名單的第8、9或第10，朱立倫說，國民黨應該要多給年輕人機會，多在國會培養年輕的戰將，培養年輕的縣市長，他相信，全台各地有很多優秀年輕的好人才，只要有人才海選出來或各界願意推薦，就像今年立委選舉也有很多優秀年輕的人才，希望大家幫他們加油。

朱立倫表示，很多人都忙著幫他找工作，但他現階段最好的工作是就是到各地當最好的助選員，這項工作挑戰也很大，他打趣的說，「不會唱歌也要會唱歌，不會立槳也要會立槳」，他聽說很多立委都給他出了難題，請大家拭目以待，看他這個助選員如何完成挑戰。（編輯：謝雅竹）1081106