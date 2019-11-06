經濟部稱RCEP影響小 韓陣營批低估對台衝擊

（中央社記者王承中台北6日電）經濟部長沈榮津稱台灣與RCEP參與國貿易額已有7成為零關稅，國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天表示，蔡政府低估該協定對台灣的衝擊，既然蔡政府做不到，就讓韓國瑜來做。

除印度以外的15個「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）參與國宣布完成談判，預計明年簽署協定，沈榮津昨天表示，台灣與RCEP參與國貿易額已有7成為零關稅，其他項目則可以產業轉型來因應。

黃曼昕今天發布新聞稿表示，蔡政府用這種駝鳥心態面對台灣走不出去的困境，質疑蔡政府打算讓台灣從此消失在國際舞台上，國政顧問團嚴厲譴責，蔡政府嚴重輕忽台灣國際競爭力會受到的傷害，低估該協定對台灣的衝擊。

黃曼昕指出，既然蔡政府做不到，就讓韓國瑜來做，韓國瑜的「庶民經濟」政策，能提升庶民產業的國際競爭力，韓國瑜的兩岸政策才能化解現今僵局，不受大陸打壓，可有效突破台灣區域經濟整合的困境。

國政顧問團經濟小組召集人林祖嘉指出，就算台灣對15國7成出口屬於資通訊產品，因國民黨執政時加入「資訊科技協定」（ITA），多數資通訊產品享有零關稅而可以減輕出口傷害，但產品零組件仍會使用機械、面板、光學鏡頭等非電子產品，還是會增加成本影響出口競爭力，經濟部說法是低估了協定對台灣的影響。

林祖嘉表示，被排除在該協定外的後果，是包括眾多金融、電信、工程、物流、電商等高利潤服務業，台灣都將無法和成員國公平同享進入他國投資經營的權利，這對天天高唱「新南向」的台灣而言，將是巨大打擊和傷害。

林祖嘉指出，最大的傷害，將是因缺乏貨品免關稅和服務貿易自由化的機會，未來國際企業在亞洲進行跨國投資時，將排除台灣為投資對象；而台灣本身的台商投資，也會避開台灣而往這15個國家投資，以規避經營上的不利。台灣的投資將逐漸減少，工作機會喪失而薪資成長繼續停滯，年輕人增加失業或「外飄」。（編輯：楊玫寧）1081106