大選330名維安特勤結訓 只有安全維護沒有情蒐

（中央社記者王承中台北7日電）第15任總統、副總統選舉候選人維安人員今天舉行結訓編成典禮，國安局長邱國正表示，這是只許成功、不容失敗的任務，所有編組同仁應貫徹依法行政、行政中立、聯合編組、安全第一的工作原則。

中選會將於18至22日受理中華民國第十五任總統、副總統候選人登記申請，國安局今天舉行第十五任總統、副總統選舉安維編組結訓典禮，共有330位通過專精訓練合格的特勤人員宣誓，執行總統、副總統候選人安全維護工作。

結訓典禮由邱國正主持，並邀請立法院外交及國防委員會民進黨籍召委趙天麟、候選人政黨代表，以及中選會、海巡署、警政署、憲兵指揮部、調查局等單位首長出席，藉由校閱編組、裝備展示向社會宣示，國安局特種勤務指揮中心有能力及決心完成總統、副總統候選人安全維護任務。

邱國正致詞表示，這是只許成功、不容失敗的任務，面對未來艱鉅的挑戰，大家要做好心理建設，先期完成各項規劃調整，期望大家共同積極樂觀奮鬥，勇於任事負責。他身為指揮官，對於任務的成敗負有完全的責任。

邱國正指出，總統選舉是民主國家發展的大事，備受各界矚目，國安局依法協同有關機關，掌理各組總統、副總統候選人及配偶的安全維護，責任相當重大，為確保總統、副總統候選人的人身安全，國安局特勤中心按照專案管理模式成立專案編組。

邱國正表示，特勤中心依總統副總統選罷法授權，協同有關機關執行安全維護任務，這是法定職責，不是為特定黨派、個人服務，所有安全維護的編組同仁應貫徹依法行政、行政中立、聯合編組、安全第一的工作原則。

邱國正指出，此次總統大選是國內外注目焦點，社會對立氣氛增加，會產生各種維安因素，安全維護工作面臨更大威脅，因此在計劃作為上要更加縝密規劃，對於候選人及配偶只有安維沒有情蒐，要加強與各候選人競選團隊間的協調配合。

國安局表示，國安局特種勤務指揮中心依據「總統副總統選舉罷免法」及「特種勤務條例 」規定，自候選人完成登記日起，至中選會公告當選人的翌日24時止，協同有關機關負責候選人及其配偶安全維護工作。（編輯：張良知）1081107