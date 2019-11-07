黃珊珊：曾協助民眾與台肥聯繫 韓國瑜非陳情人

週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜失業時購豪宅，外傳台北市副市長黃珊珊（中）曾居中協調，黃珊珊7日受訪表示，因時任台肥董事長鍾榮吉曾任親民黨秘書長，外界知道她跟鍾熟識，她才把選民困難反映給鍾，且她當時不認識韓國瑜，也不可能干涉台肥貸款，更別說施壓，且不覺得新聞與她有關。中央社記者張皓安攝 108年11月7日

（中央社記者劉建邦台北7日電）週刊報導國民黨總統參選人韓國瑜失業時曾購買豪宅引發討論，外傳台北市副市長黃珊珊曾居中協調。黃珊珊今天說，她擔任議員時有協助陳情民眾與台肥聯繫，但韓國瑜非陳情人。

壹週刊報導，韓國瑜擔任台北農產運銷公司總經理前一年在失業狀況，大手筆下訂一戶豪宅，總價達新台幣7200萬元。

民進黨立委林俊憲質疑，韓國瑜當時要求業主台肥借他房價2成的款項，有沒有找政治人物去台肥喬這事情，開了幾次協調會。

黃珊珊今天列席台北市議會市政總質詢後，離開議場時接受媒體聯訪時說，她擔任台北市議員時，有提供民眾法律諮詢服務，當時有近10名陳情民眾帶著與台肥的合約到服務處詢問，陳情民眾詢問關於合約內容，她看完後認為可協助。

黃珊珊說，因時任台肥董事長鍾榮吉曾任親民黨秘書長，外界知道她跟鍾熟識，她才把選民遇到的困難反映給鍾，且她當時不認識韓國瑜，更不可能干涉台肥貸款，更別說施壓，且不覺得新聞與她有關。

黃珊珊在臉書（Facebook）發文說明2014年陪同陳情民眾拜訪鍾榮吉的狀況。內容提及，2014年她服務處提供法律諮詢時，有數名民眾對中央銀行打房政策，所謂房價新台幣7000萬元以上限縮貸款成數為5成，與台肥預售屋合約貸款成數7成保證內容疑義詢問，民眾希望把可能面臨資金周轉困難的問題向台肥陳情。

黃珊珊表示，基於舊識關係，曾陪同這群陳情民眾就簽訂契約內容與央行政策爭議部分拜訪鍾榮吉，後續台肥處理過程與方案就屬台肥內部程序，她未曾參與。

黃珊珊說，韓國瑜並非陳情案的陳情人。（編輯：張銘坤）1081107