台肥借錢給韓國瑜買豪宅 顧立雄：要符公司法規定

（中央社記者劉姵呈、潘姿羽、潘智義台北7日電）國民黨總統參選人韓國瑜曾向台肥借款購買豪宅惹議，金管會主委顧立雄今天表示，企業借錢給別人，不是特許事業，不需特別經過金管會同意，但要符合公司法規定。

央行官員則表示，央行豪宅管制的對象是金融機構，若是民間企業借貸行為，回歸企業本身訂定的契約條款。不針對個案做評論。

壹週刊報導韓國瑜在擔任北農總經理前一年，大手筆下訂一戶南港豪宅，總價高達新台幣7200萬元；且民進黨立委林俊憲也爆料指出，韓國瑜要求台肥借款2成房價（約1400萬元），分成20年償還。

不過，台肥今天上午表示，這是通案，其他向台肥購買同一建案的客戶也有申請貸款。

台肥說，原本購買台肥日昇月恆建案的人可以取得7成貸款，但因中央銀行打房，貸款成數不足，客戶轉向台肥求助。台肥徵詢律師意見，並向金融監督管理委員會洽詢沒問題之後，才以略高於銀行貸款利率的標準，借錢給向台肥買房子的客戶。

對此，金管會主委顧立雄今天下午出席活動前受訪表示，企業借錢給別人，不是特許事業，並不用特別經過金管會同意，但如果台肥是說仿效建商多借2成給人，需要金管會「同意」，這個說法是魚目混珠。

顧立雄進一步表示，公司資金依照規定不可以貸款給任何人，依照公司法規定，有2個例外，第一是公司之間業務往來；第二是短期融資必要。他說，如果這項貸款有分成20年償還，就不算是短期融資。

根據公司法第15條規定，明定除第一，公司間或與行號間有業務往來者；第二，公司間或與行號間有短期融通資金的必要者，且融資金額不得超過貸與企業淨值的40%，否則都不得貸與股東或任何他人。

台肥下午發布新聞稿表示，委由專業代銷公司辦理日昇月恆住宅合建案銷售業務，不介入買賣過程，並嚴守個資法以及公司法相關規定執行業務。

台肥強調，基於對公司客戶權益保障，以及恪遵公司業務機密保密規定，對日昇月恆住宅合建案相關報導，不予置評，也不宜再對相關問題回應。

中央銀行在2012年6月制定豪宅管制相關規範，包含豪宅認定標準以及貸款成數限制等，以台北市而言，超過新台幣8000萬元便認定為豪宅，貸款成數不得超過6成。

到了2014年6月，央行打房力道轉強，豪宅管制趨嚴，台北市豪宅認定標準調降至7000萬，貸款成數更降至5成，豪宅買主能從金融機構取得的資金更少。（編輯：林孟汝）1081107