韓國瑜曾買豪宅 蘇貞昌：應講清楚被質疑的事

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）行政院長蘇貞昌今天表示，中國國民黨總統參選人韓國瑜曾買豪宅是媒體的報導，媒體也聲明有監督公眾人物的社會責任，韓國瑜不必疑神疑鬼，應講清楚被質疑的事。

壹週刊報導，韓國瑜在擔任台北農產運銷股份有限公司總經理前1年，失業狀況下，大手筆下訂1戶豪宅，總價達新台幣7200萬元。

韓國瑜昨天表示，購屋個人資料未公開，強力譴責侵害個資，也強烈質疑洩漏交易資訊者背後動機；壹週刊說，創刊18年來，揭弊一向不分藍綠。

行政院長蘇貞昌上午由嘉義縣長翁章梁、民主進步黨籍立法委員蔡易餘、陳明文等陪同前往嘉義縣東石鄉視察風險橋梁臥龍橋前接受媒體聯訪關於藍營質疑是否有國家機器介入時說，媒體已聲明稱有監督公眾人物，特別是總統參選人的社會責任，韓國瑜不必疑神疑鬼，就像聲稱汽車被裝竊聽器，應講清楚被質疑的事。

此外，民進黨籍立委林俊憲質疑韓國瑜，「有沒有在2014年11月發存證信函給台肥，要求台肥借你2成房價的錢？台肥有沒有立刻在2014年12月發存證信函回覆韓國瑜，明確拒絕貸款2成？」

蘇貞昌表示，他督管政府各部門，政府絕不容任何不法，但個人的情況，尤其韓國瑜一直自稱庶民，現在落差這麼大，應向社會解釋清楚。（編輯：李明宗）1081108