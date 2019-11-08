豪宅風波 韓國瑜：總統應調查有無洩漏個資

（中央社記者余祥台北8日電）總統蔡英文指韓國瑜指控國家機器洩漏買房個資一事要有證據，韓國瑜今天表示，「蔡總統長得一副聰明相，怎麼講話越來越糊塗？」只有台肥和國稅局這2個單位有資料，蔡總統應馬上立案調查有無官員洩漏資料。

國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊爆料曾購買總價7200萬元的南港豪宅，韓國瑜競選辦公室質疑，個資走漏，是否為國家機器介入；總統蔡英文日前表示，要有證據。

韓國瑜下午出席長照、醫師、護理、醫檢、公衛挺韓國瑜後援會成立大會，會後接受媒體聯訪表示，蔡總統長得一副聰明相，怎麼講話越來越糊塗，有一個人家遭小偷，去警察局報案，警察有可能說叫報案者把小偷抓來嗎。

韓國瑜說，他在南港買房，就是有個夢想希望住在捷運旁，但若干年後發現負擔不起，認賠把房子讓掉，這是非常簡單的事，只有台肥公司和國稅局這2個單位有資料，身為總統的蔡英文，應該馬上立案調查，有無官員洩漏資料。

韓國瑜比喻說，這就像他家遭小偷，他到警察局報案，蔡總統卻叫他把小偷找出來，他有什麼辦法，現在資源都在民進黨政府的手上，怎麼會提出這麼荒謬的問題，是不是選舉選情急了，離人民的心越來越遙遠，逢韓必反、必黑，邏輯完全不通。

至於媒體詢問，民進黨立委林俊憲今天再爆韓國瑜找2位民代施壓台肥，韓國瑜表示，「叫他直接點名」，林俊憲第1天好像磨刀霍霍，但第2天「就軟了」，講話越來越軟。韓國瑜表示，他當時已經離開立院多年，也沒有工作，他哪有能力施壓。

韓國瑜說，選舉到了不要一直抹黑，非常無聊，請林俊憲直接把名字講出來。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡上午在國民黨中央受訪時則表示，韓國瑜當時無業11年，韓太太李佳芬也沒有官職，兩人當時都不是公眾人物，沒有申報財產的義務，甚至房子也沒有交屋、過戶，為何這些資料會外流。

何庭歡說，大家可以想看看，建商、台肥、農委會的關係，以及農委會和「1450」的關係，還有媒體從何取得資料、民進黨立委為何在週刊報導後就拿出存證信函等，這些部分才是大家需要關心的。

何庭歡質疑，政府大力提倡個資保護，韓國瑜買房時只是平民，平民買賣房子應受個資法保護，現在只因為跟政府作對，個資就不被保護了嗎。（編輯：楊凱翔）1081108