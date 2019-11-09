時力不分區提名遭質疑 黃國昌：黨主席請我徵詢

（中央社記者潘姿羽、郭建伸台北9日電）時代力量前發言人吳崢、台北市議員林亮君8日宣布退黨，外傳是因不滿不分區提名作業。立委黃國昌表示，黨主席徐永明和前主席邱顯智有請他去徵詢特定人選的意願，他尊重黨部對於不分區名單提名的整體考量。

知情人士表示，黃國昌擬列為第4名排在安全名單尾巴，盼能積極催票，但最後仍待決策委員會討論通過。

時代力量前發言人吳崢、台北市議員林亮君8日晚上在臉書發文，表示將退出時代力量。

黃國昌今天出席居住正義改革聯盟東區集結活動，媒體詢問，吳崢、林亮君宣布退黨，外界質疑可能與不分區名單提名不夠透明等因素有關。

黃國昌表示，吳崢、林亮君是很優秀的新生代政治人物，尊重他們的政治生涯選擇，也祝福他們有好的發展。

他接著說，時代力量不分區名單主要由黨部進行，為了擴大社會參與，前主席邱顯智、主席徐永明都有請他去徵詢特定人選的意願，他也尊重黨部對於不分區名單提名的整體考量。

黃國昌強調，2020大選政黨競爭非常激烈，時代力量更有必要提出好的人選、好的政策，以解決人民的問題；時代力量的初衷是把台灣打造成讓年輕人能看到未來的國家，並實踐公平正義；而在捍衛國家主權、守護台灣民主上，時代力量不僅沒有半吋退讓，還持續提出相關法案。

媒體詢問，時代力量退黨頻傳，會不會導致政黨發揮空間受限，甚至有「泡沫化」的情況；黃國昌回應，時代力量還有非常多認真的黨員兢兢業業努力，儘管以目前選舉結構，新的政治力量要走出自己的道路，會比較辛苦，但更重要的是，時代力量是不是堅持自己的信念，真正在推動對國家改革、進步重要的法案。

居住正義改革聯盟展開夜宿東區5天活動，黃國昌擔任聯盟共同發起人。台北市政府顧問蔡壁如昨晚也現身會場，但未和黃國昌碰面；她日前在媒體透露想邀黃國昌當民眾黨不分區立委第一名，但黃國昌隨即表示婉拒。

黃國昌今天被問及此事表示，昨晚比較忙，演講一結束，就回到帳篷回一些電話，晚上又開直播，因此沒有跟蔡壁如有直接接觸。

黃國昌也說，政黨彼此都處於競爭狀態，但要讓台灣民主更深化，應該積極看待政黨間的良性競爭，至於其他揣測、政治上過度推論或操作，大可不必。（編輯：黃國倫）1081109